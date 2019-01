Entre los mejores fogones

Se han "colado" entre los cincuenta mejores estudiantes de cocina del país y van a optar a una de las becas que ofrece el instituto Le Cordon Bleu en Madrid para seguir aprendiendo de lo que es su pasión. Valentino Ligia Ortiz, estudiante del CIFP Ciudad de Zamora, y Alfonso Prieto Vaquero, alumno de la Escuela Superior de Hostelería de Guipúzcoa, son los dos zamoranos que se esmerarán por ser uno de los elegidos para este galardón culinario.

Para ello, ya han logrado el primer pase, que es ser elegidos en la primera fase de este concurso, considerado como uno de los más relevantes dirigidos a estudiantes de cocina menores de 25 años –ambos zamoranos cursan Dirección de Cocina– y que ofrece la posibilidad de seguir formándose en una de las instituciones de mayor prestigio del país.

Ahora están a la espera de que los organizadores se pongan en contacto con ellos para indicarles qué receta deben realizar y presentar a través de un vídeo que no debe superar los cinco minutos de duración. "Es todo un reto, porque, aparte de que compites con alumnos de otras escuelas de cocina de España, tienes que demostrar tu técnica y tu estilo en el vídeo", señala Valentino Ligia.

Por su parte, Alfonso Prieto confiesa que la cocina francesa, sobre la que versará esta elaboración, no está entre sus "favoritas" pero asegura estar "muy ilusionado" por participar en el que es su primer concurso. "No soy muy de competir, pero en este me quise presentar por la beca que ofrecen al ganador. Le Cordon Bleu es una de las escuelas más prestigiosas y será una gran formación", subraya.

De ahí saldrán los diez elegidos para participar en una gran final, que se celebrará el próximo 11 de abril. Allí deberán volver a demostrar de lo que son capaces y presentar su propuesta culinaria ante un exigente jurado, que en ediciones anteriores ha estado presidido por nombres tan conocidos como Pedro Subijana, Diego Guerrero, Martín Berasategui, Joan Roca, Quique Dacosta o José Carlos Fuentes.

El ganador conseguirá una beca para realizar un diploma en Le Cordon Bleu, mientras que el segundo se llevará otra ayuda para estudiar un certificado, que podrá escoger entre las especialidades de cocina tradicional, pastelería o cocina de vanguardia.