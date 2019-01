Pérez Serna: "Derogar la Ley de Violencia de Género sería volver atrás"

Derogar la Ley de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, contra el maltrato a las mujeres, "sería volver atrás", la normativa "es totalmente vigente, incluso, necesita medios" para su desarrollo. "La violencia de género tiene unos componentes determinados" que requieren un tratamiento específico, declara el presidente de la Audiencia Provincial de Zamora, el magistrado Jesús Pérez Serna.

Todo ello, "sin perjuicio" de que el hombre pueda verse protegido y amparado por la Ley cuando pueda sentirse dañado o maltratado por su pareja, ya que "dispone de todas las garantías habidas y por haber", añade el magistrado. En cualquier caso, el maltrato a las mujeres y el que puedan sufrir los varones "no son situaciones comparables", las mujeres son asesinadas por sus parejas, "ni excluyentes, y requieren tratamientos diferentes. La Violencia de Género", contra la mujer por el mero hecho de serlo, "exige una lucha específica y un tratamiento particular". La reflexión de Pérez Serna, compartida por el fiscal especializado en esta materia, Evaristo Antelo, echa por tierra los falsos argumentos que llenan las Redes Sociales en los últimos días, con las tesis impulsadas por el partido ultraderechista Vox.

"Tener que volver a insistir sobre la discriminación positiva", declaraba Pérez Serna, debería sobrar, como este debate con datos tan falsos que se han convertido en un riesgo, dada la confusión que se está generando entre los ciudadanos. Para el presidente de la Audiencia resulta aún más dantesco en Zamora, donde "tenemos dos ejemplos recientes, los asesinatos de Leticia Rosino y de Laura Luelmo", crímenes expresión de esas mentalidades machistas que cosifican a las mujeres.

El fiscal de Violencia de Género reitera, frente a las afirmaciones de quienes claman contra esta normativa (avalada en 2008 por el Tribunal Constitucional) que "prácticamente no existen denuncias falsas, el porcentaje sobre el total es de un 0,01%", insiste el fiscal ante los bulos que pueblan Twitter o Facebook. De hecho, "en los ocho años desde que fui nombrado fiscal no ha habido ni una denuncia falsa". Otra cosa muy diferente es que haya un 20% de causas en las que no se produce condena, pero no porque la mujer no haya sufrido violencia de género, sino porque la víctima decide retirar la denuncia o no se atreve a testificar en el juicio. Detrás de esa actitud está "el miedo al maltratador", a que cumpla sus promesas de matarla o hacerle daño a través de los hijos, cuando los hay.

Los dos juristas cierran filas en torno a la Ley de Violencia de Género necesaria, abundan, mientras Pérez Serna niega las graves afirmaciones que se están difundiendo, entre las que se sostiene que la Ley beneficia al hombre frente a la mujer, "no es verdad que el hombre no tenga una atención adecuada" si denuncia a su pareja. El presidente de la Audiencia, al ser preguntado a este respecto, indica que la Ley de Violencia de Género "no ha dejado de lado a los hombres, sino que con ella se ha abordado una problemática concreta", que se asienta sobre "una realidad social histórica. Pérez Serna se refiere al "concepto que se ha tenido sobre la mujer", que le consideraba inferior al hombre. Y concluye que las agresiones que pueda sufrir un hombre por parte de su pareja se ventilan en el ámbito de la violencia doméstica que protege a la víctima, si bien estos casos no se han dado en la provincia que recuerde Antelo. "Las denuncias por violencia doméstica suelen ser de los hijos contra los padres y las madres, fundamentalmente; y de padres a hijos", especifica el fiscal.