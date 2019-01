Fuerza en femenino

Eugenia Pastrana de Virués, descendiente de una poderosa y rancia familia de la oligarquía rural de la Extremadura del siglo XIX es la protagonista de la última novela de la escritora Fredy Vacas Montero. Bajo el título "Sombras del pasado", su autora vuelve a sumergirse en épocas anteriores y poner en primer término a una figura femenina fuerte –como hizo con su anterior libro, "La duquesa errante", publicado en 2018– sobre la que gira toda la trama.

Ambientada en 1881, la escritora presenta a una mujer "fuerte y viva, en una época en la que se solía ser un simple florero. Pero ella sabe dominar la situación en un mundo de hombres y se hace con las riendas de la hacienda familiar tras el fallecimiento de su padre, un rico terrateniente". Ese poder le traerá más de un problema y, sobre todo, muchos enemigos. "Las envidias y las herencias hacen que terminen con la vida de su único hijo y es entonces cuando busca venganza a través de la contratación de un sicario, como se solía hacer en esa época", resume la escritora.

Con un secreto que guarda celosamente y que el lector irá descubriendo según avance en las cerca de 400 páginas que tiene la historia, Fredy Vacas va describiendo a una mujer "recia y sagaz, que sabe hacer frente a todos los vaivenes que le va deparando la vida". La génesis de esta protagonista está en una de las historias que le contaba su abuela cuando la autora era pequeña. "Me hablaba de una señora de Extremadura a la que llamaban la doña, que era capaz de enfrentarse a cualquier cosa", recuerda. Y es que es habitual en ella que el inicio de sus novelas esté en algún recuerdo. "De allí saco el hilo argumental, es mi inspiración, aunque luego desarrolle la historia por otros derroteros", explica.

Frente al folio en blanco, esta salmantina residente desde hace años en Zamora siempre comienza buscando una fecha concreta para introducir a sus personajes. "Siempre pienso en un momento y un lugar y, poco a poco, me va saliendo la historia, según avanzo", asegura.

La escritura es una de sus mayores aficiones, que completa con la lectura, aunque subraya que, a pesar de ser una ávida consumidora de libros, no le gusta copiar de las historias de otros. "Intento que no me quede nada, prefiero hacer algo inédito, tirar del hilo de algo que he escuchado y sacar de ahí la historia", indica, para añadir que lo que más le gusta de escribir es "poder atrapar al lector, que cuando empiece mi libro no quiera parar e incluso le dé pena terminar. Para mí eso es más importante que tener éxito en las ventas".

Reconoce que "enganchar" con una historia al lector es harto complicado. "Aparte de que hay muchos y muy buenos autores, en mi caso me gusta centrarme más en nuestra zona, en momentos donde la mujer tenía que batirse con ciertas cosas. A mí me encanta el mundo rural", asegura.

Sobre la labor del escritor, Fredy Vacas Montero señala que, en general, "la gente no suele valorar el escribir y lo cierto es que todo libro tiene algo, porque es muy complicado hacer uno. Personalmente, considero que todas las historias tienen una parte positiva y de los errores o las críticas también se aprende, para hacerlo mejor la próxima vez", afirma.

Pero si complicado considera escribir, más valor le da a poder publicar los trabajos. "Yo tengo la suerte de estar con la editorial Pie Ediciones, que me asesora y pule el texto y hasta confeccionan la portada. Y todo lo hacen con mucho cariño", agradece.

La presentación de "Sombras del pasado" tendrá lugar hoy a las 12.00 horas en la librería Milhojas (San Torcuato, 48), donde se puede adquirir esta novela. Aunque está recién salida de la imprenta, con una tirada inicial de cien ejemplares, Vacas Montero asegura que ya está inmersa en la preparación del que será su nuevo trabajo literario, del que solo adelanta que tendrá a Zamora como escenario.