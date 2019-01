Arrinconar al fuego

Reducir el tiempo de respuesta resulta esencial para arriesgar lo menos posible cuando se trata de salvar vidas y minimizar los daños que puede causar un incendio, explica el sargento del Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Zamora, José Manuel Luengo. La prevención es la clave para aproximarse a esos importantísimos objetivos, en los que juega un papel fundamental el conocimiento de la estructura de los edificios. No basta con disponer del plan emergencia de los inmuebles, "no es lo mismo tener ese documento que ver in situ el edificio", inspeccionarlo, indica Luengo.

Disponer de esa información disminuye "el tiempo de respuesta" para sofocar con rapidez y la eficacia en la actuación, explica Luengo. De ahí, la importancia de la inspección de los edificios, una visita de las instalaciones, a través de la que los bomberos logran detallar toda la estructura del mismo. La visita les permite localizar exactamente dónde se encuentran las acometidas de servicios públicos y acometidas (agua, luz, gas, etc.); las salas técnicas (donde se ubican calderas, almacenes, cámaras, etc.) o si existe un sistema de detección automática de fuego (como ocurre en algunos edificios públicos como archivos o museos, que contienen material muy sensible).

Si se dispone de esa composición del lugar, el trabajo para los bomberos será mucho más fácil, se gana "más de un 70% en eficacia porque actuaremos en tiempo récord; en efectividad porque sabemos qué nos vas a encontrar y dónde está cada servicio; y somos más eficientes porque sabes exactamente qué recursos (material) necesitas para actuar". Hay que tener en cuenta que, "cuando hay un incendio, llegamos en condiciones que no son las óptimas", por lo que la mayor información sobre el inmueble allana la estrategia a seguir para extinguir las llamas. "Tienes que contener el fuego en el menor espacio posible", acotar al máximo la zona que pueda verse afectada, y lograr una ventilación adecuada para que los daños materiales sean los menos posibles, indica Luengo.

Al mismo tiempo, esa planificación que se consigue gracias a haber estado en el lugar afectado por el fuego y a conocer la distribución de los diferentes habitáculos, a tener localizadas todas las instalaciones, permite a los bomberos determinar el tipo de material que será preciso emplear para sofocar las llamas, como el vapor, a fin de poder causar los menos daños posibles derivados de las labores de extinción. Las inspecciones, que es preciso solicitar con tiempo para que se programen, se prolongan durante cinco días, ya que acuden todos los turnos para conocer el edificio sobre el terreno. Estas inspecciones se llevan a cabo también a edificios privados, "si nos invitan, también vamos", apunta el sargento del Parque, quien recuerda cómo la empresa que gestiona el Teatro Ramos Carrión les pidió que llevaran a cabo esa visita técnica, a la que están esperando ser autorizados por la Diputación Provincial.

Los bomberos han realizado inspecciones en todos los edificios públicos que dependen del Ayuntamiento de Zamora, de la Junta de Castilla y Leon, en el Archivo Provincial, el Hospital Provincial y algunos institutos.