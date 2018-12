"No percibo mucho interés por el arte contemporáneo en la ciudad"

El artista Antonio Guerra Casquero concluye uno de sus mejores años más intensos profesionalmente, dado que ha ganador varios premios nacionales y sus obras se han exhibido en diversas exposiciones.

–El 2018 ha sido muy prolífico para usted que ha ganado varios certámenes nacionales.

–La verdad es que ha sido un buen año. He participado en la residencia de la Casa Velázquez de Madrid y me otorgaron la beca Roberto Villagraz de EFTI. También me concedieron el Premio Nacional en la Feria de Arte Marte de Castellón donde realicé un "Solo project" y el Premio Nacional en el Festival VI Photo de Vitoria donde expondré en 2019. Además he sido seleccionado para participar en varios festivales, como SCAN Tarragona o Breda Photo Holanda, y fui finalista en los Premios Fundación Enaire con exposición en el Instituto Cervantes de Madrid.

–¿Qué le mueve a presentarse?

–Me presento cuando el certamen tiene relevancia dentro del sector, puede aportar algo a mi trabajo y encaja dentro de lo que hago. Cuando te otorgan un premio es una forma de dar a conocer el trabajo, de financiarse, de seguir aprendiendo y un plus de motivación.

–La estancia en la Casa Velázquez fruto de la beca de la Fundación Pilar y Joan Miró. ¿Qué le ha reportado?

–La Casa de Velázquez forma parte del Instituto de Cultura Francés y durante mi estancia realicé, sobre todo, el trabajo de taller de las esculturas que forman parte del proyecto "Comportamiento para un simulacro". En los meses anteriores había realizado el trabajo de campo y durante la residencia finalicé y produje las obras. "Comportamiento para un simulacro"es un proyecto que trata sobre los procesos de transformación del paisaje y nuestra percepción del mismo a través de la imagen. Las diferentes obras exploran los límites entre lo natural y lo cultural, creando una experiencia con el entorno y la interacción con el espacio.

–¿Se podrá ver en algunas muestra?

–En el 2019 se podrá ver en dos exposiciones individuales y en alguna colectiva.

–Sus creaciones han podido contemplarse este año en Valladolid también fruto de una beca, dado que usted también ha recibido la primera beca de Zamora de la Fundación Villalar.

–Durante el 2018 he tenido la oportunidad de exponer en dos ocasiones en las Cortes de Castilla y León en Valladolid. La primera en la exposición "9 de nueve", donde mostré parte del trabajo realizado durante la Beca de La Fundación Villalar y posteriormente en la exposición colectiva "El presente será memoria", muestra que conmemoraba 35 años de arte contemporáneo en Castilla y León. En ella mostré obras del trabajo "Y tu sueño" que forman parte de la colección Musac.

–¿Las becas oficiales representa una ayuda para los artistas que se abren camino?

–Con la extrema precariedad del mercado del arte español, las pocas ayudas que hay suponen un pequeño apoyo, y en ocasiones el único con el que cuentan numerosos artistas jóvenes. Estas ayudas son necesarias, pero se deben de implementar con otro tipo de estrategias, donde se involucren más iniciativas, que permitan crear conexiones y dar continuidad al trabajo y trayectoria de los artistas.

–Empezó con la fotografía y ahora suma más disciplinas artísticas en sus creaciones. ¿Por qué?

–Lo veo como un proceso natural dentro de mi trabajo. Utilizo diferentes disciplinas, fotografía, escultura o instalación porque me permiten construir múltiples relatos y escenas que abordan, desde diferentes perspectivas, la investigación que llevo a cabo en ese momento.

–¿Qué es para usted el arte?

–El arte contemporáneo es compromiso conmigo mismo. Permite dudar, experimentar, adquirir conocimiento e investigar. Transforma lo que toca. Nos proporciona recursos para entender nuestra sociedad y nos permite emocionarnos y divertirnos. Es cercano y necesario.

–¿En qué está trabajando en estos momentos?

–Actualmente estoy trabajado en dos nuevos proyectos que abordan diferentes temáticas sobre el entorno natural y la imagen. También estoy preparando varias exposiciones individuales para 2019 y la participación en una feria de arte.

–¿Cuándo tendremos una muestra suya en Zamora?

–No veo mucho interés en el arte contemporáneo en la ciudad. Durante los últimos años he expuesto de forma individual y colectiva en varias ciudades españolas y europeas, pero aún no he tenido la oportunidad de exponer en Zamora. Me apetece mucho mostrar mi trabajo en la ciudad y espero que próximamente alguna institución o sala se interese por mi trabajo para realizar una exposición.