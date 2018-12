La cuesta de enero da menos miedo

El año nuevo llega, después de varios años, con un respiro para los trabajadores y para los ciudadanos en general. Hay subidas, sí, como cada vez que hay cambio de ejercicio, pero este año los beneficios que llegan con la entrada de 2019 son sensiblemente superiores a los perjuicios económicos. Por partes, se anticipa una subida de los combustibles, en servicios de telefonía e Internet y en algunas cuotas como las que pagan los autónomos. En el lado contrario hay muy pocos servicios que bajen de precio. Si acaso el gas. Con todo, las subidas en las pensiones, en el Salario Mínimo Interprofesional y en el sueldo de los funcionarios dejarán la balanza en positivo para estos colectivos. Eso sí, solo para ellos. Los trabajadores de la empresa privada que cobren más del salario mínimo serán, una vez más –y aquí no hay sorpresa, esto pasa todos los años– los principales perjudicados con el cambio de ejercicio.

Los sueldos

Por partes, cabe destacar que la negociación colectiva hace años que no da frutos a nivel general. Muchos trabajadores acumulan pérdidas de poder adquisitivo durante varios años, lo que se une a los productos y servicios que encarecen su precio. Este año, con todo, hay muchos colectivos que saldrán muy beneficiados con la llegada del nuevo año.

Primero, por número de personas afectadas, los pensionistas. Unas 50.000 personas hay en Zamora que se beneficiarán de la subida de las pensiones que entra en vigor mañana martes. Será de un 1,6% a nivel general y de un tres por ciento para las pagas mínimas. Un incremento que permite asumir el aumento del coste de la vida en 2018 y encarar el año nuevo con buenas perspectivas.

Por lo que refiere a los salarios, los alrededor de 20.000 zamoranos que cobran el salario mínimo ingresarán desde el día uno 900 euros brutos en catorce pagas por los 735 de este año. Un incremento muy importante. Los funcionarios verán sus nóminas también actualizadas, aunque con reservas. Los trabajadores del Estado cobran más desde "ya" por decreto del Gobierno, pero los de la Junta y administraciones que no hayan aprobado los presupuestos –tal es el caso del Ayuntamiento de Zamora– deberán esperar a que las instituciones de las que dependen tengan nuevas cuentas públicas o introduzcan modificaciones a los presupuestos prorrogados.

Combustibles

Por razones fiscales, el precio del combustible se incrementará. Lo hará, eso sí, de manera contenida por la subida del impuesto de hidrocarburos que aprobó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. Eso sí, no se notará mucho en Castilla y León porque el objetivo del impuesto es equiparar los precios de todas las comunidades autónomas y eliminar el llamado efecto frontera. Como Castilla y León –y Zamora– es una de las comunidades más caras, poca influencia este sentido.

Eso sí, toca vigilar. Si el presupuesto que ha planteado el Gobierno de Pedro Sánchez sale adelante se incrementarán los impuestos al diésel para que la fiscalidad del gasóleo y la de la gasolina sean idénticas. De concretarse, algunos cálculos indican que la subida podría ser más relevante y llegar a los diez céntimos por litro. También, por lo que refiere al transporte, el peaje de Guadarrama subirá, por lo que viajar a Madrid será más caro por el precio del combustible y por el peaje.

Alimentación

El coste de los alimentos acumula incrementos interanuales constantes desde febrero de 2015, con lo que previsiblemente mantendrá la misma tendencia al arranque del año.

Vivienda

Los estudios hablan de un incremento del precio de la vivienda durante el año próximo, pero este sector tiene muchas variaciones. Subirá en Madrid, Barcelona y las grandes ciudades sin duda, pero es muy posible que no pase lo mismo en las ciudades más pequeñas. En Zamora los precios no acaban de repuntar y la demanda de viviendas sigue sin encontrar los registros de hace años. Es muy posible que nunca más los alcance. A nivel nacional, todos los estudios apuntan a que el precio de la vivienda continuará aumentando a lo largo de 2019, en un porcentaje que rondará el 5%, y seguirá recuperándose de las fuertes caídas que sufrió durante los peores años de la recesión económica. También continuará ganando terreno el Euríbor, el tipo de interés al que se conceden la gran mayoría de los créditos hipotecarios en España. Aunque su escalada, para respiro de los hipotecados, está siendo pausada y lenta (de hecho, sigue en negativo, en -0,132), y así se prevé que permanezca durante los próximos meses. Podría coger algo de carrerilla, no obstante, si el Banco Central Europeo (BCE) decide subir los tipos de interés a partir del otoño, como presagian los analistas. Los que sí que tendrán un pequeño alivió serán aquellos que opten por alquilar, aunque solo de primeras. El Gobierno acaba de dar luz verde a la nueva ley de arrendamientos que limita los meses que los propietarios pueden pedir de fianza (los deja en tres como mucho), pero no pone coto a los precios como reclamaban algunos partidos de la oposición.

Autónomos

La cuota para los trabajadores por cuenta propia que coticen por la base mínima subirá en 5,36 euros al mes. Así lo recoge el acuerdo al que llegaron hace unos días el Ministerio de Trabajo y las asociaciones del sector. En principio, es un pacto temporal, ya que la intención de ambas partes es conseguir que los autoempleados coticen en función de sus ingresos reales. La fórmula ya está en estudio. A cambio de las subidas de las cuotas los autónomos también verán mejoradas algunas coberturas de protección social y acceso al subsidio por cese de actividad

Luz y gas

La parte regulada del recibo eléctrico permanecerá congelada de cara a 2019. Esta medida, aprobada hace unas semanas por el Ejecutivo, evitará que el 40% de la factura de un consumidor doméstico sufra cambios. Las posibles subidas o bajadas quedarán fiadas a la evolución del mercado de generación eléctrica. Las cotizaciones de los contratos de futuros apuntan a subidas moderadas en los próximos meses. La tarifa regulada del gas natural, que subió el 8,4% en octubre, bajará desde enero un 4,4% de media.