Cuatro agujeros de 43 millones

La cifra se dice rápido, pero cuesta asumir lo que significa. Diferentes promotores inmobiliarios reclaman al Ayuntamiento de Zamora un montante de 43 millones de euros en indemnizaciones por construcciones fallidas. Unas cantidades que se corresponden con cuatro litigios que actualmente el Consistorio tiene abiertos en los juzgados, donde se dirimirán las responsabilidades. El número de "agujeros" es mayor, pero estos cuatro procesos son los que acumulan una cuantía más grande. No en vano, esos 43 millones supondrían el 75% del Presupuesto anual de la capital. En el seno del equipo de Gobierno, sin embargo, confían en su defensa y aseguran que la situación se puede resolver sin comprometer en absoluto la viabilidad económica del Ayuntamiento.

Iridium y los subterráneos

La primera de las reclamaciones es la más que trillada indemnización de los 20 millones de euros que Iridium exige para compensar las pérdidas en la construcción y gestión de los aparcamientos subterráneos de San Martín y Plaza de la Constitución. La postura de la empresa está muy alejada de la del Ayuntamiento de Zamora. Mientras que la primera exige esos veinte millones para resarcir el perjuicio de una adjudicación anulada por el Tribunal Supremo en el año 2006, según las cuentas del equipo de Gobierno es la constructora la que debe pagar al Ayuntamiento 2,5 millones después de casi veinte años de gestión sin abonar el pertinente canon, sin resolver las deficiencias de la instalación y habiendo sacado rendimiento de la venta de plazas.

Reyes Católicos

El aparcamiento subterráneo de Reyes Católicos abrió sus puertas en el año 2008 y desde el inicio registró niveles tan bajos de ocupación que sus responsables llegaron incluso a plantearse el cierre. Las tarifas bajaron de precio en el año 2016 y eso permitió generar un mayor volumen de vehículos, pero la adjudicataria de la construcción y gestión mantiene que no es suficiente. "Nos piden 18 millones de euros en concepto de desequilibrio económico", reconoce el alcalde, Francisco Guarido. "Es un parking en el que ha habido épocas donde no entraba nadie hasta que acordamos bajar los precios. Ellos construyeron el aparcamiento y permanecieron ocho años, hasta la bajada de precios, sin que entrara nadie, así que plantean que no se ha cumplido el programa económico establecido por el Ayuntamiento y de ahí sacan los 18 millones de euros", añade. El Consistorio tratará de seguir la línea marcada en el litigio con Iridium para evitar una indemnización económica.

Vista Alegre

De mucha menor cuantía, aunque también importante, es la indemnización que reclama la empresa que pretendía construir un centro deportivo y de ocio en el barrio de Vista Alegre, en el sector Benedictinas. La parcela, que cuenta con 8.000 metros cuadrados, fue vendida en 2006 a la mercantil Albor y Ocio por 600.000 euros y la empresa tuvo además que depositar una fianza de 25.000 euros. Agotados todos los plazos, el Ayuntamiento de Zamora decidió recuperar la parcela por incumplimiento de licencia a finales del año 2017 y por ello la empresa reclama 2,5 millones de euros. "Dicen que tenemos que pagar; a ver cómo lo podemos solucionar", señala el alcalde.

Carretera de Alcañices

El último de los agujeros de cuantiosa indemnización, en este caso cerca de un millón de euros, se corresponde con una promoción inmobiliaria que se iba a ejecutar en la carretera de Alcañices. Se trataba de levantar varios chalets en un lugar en el que, posteriormente, se comprobó que estaba en el transcurso de una cañada. "Es un asunto que viene del mandato anterior. No se les dejó construir por esa razón, se les dijo que tenían que retranquear fuera de l calzada y ahora reclaman al Ayuntamiento de Zamora casi un millón de euros", explica el regidor Francisco Guarido.