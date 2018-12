Donde el indie destrona a Queen

c. d. c.

Fans de Rulo y la Contrabanda durante un concierto celebrado en 2013 en la plaza de la Madera de Benavente. c. d. c.

Queen es lo más escuchado de Spotify a nivel mundial? menos en Zamora. Pese a la nueva popularización de la mítica banda británica gracias a la película "Bohemian Rhapsody", la ciudad parece ajena a la "queenmanía". La cinta arrasa en taquilla, continúa abarrotando las salas de cine y el número de reproducciones de sus canciones no para de aumentar hasta llegar a ser lo más escuchado en todo el mundo. De hecho, las entradas para el tributo musical que tendrá lugar en el Teatro Ramos Carrión durante hoy y mañana están prácticamente agotadas. Sin embargo, los zamoranos continúan claudicando ante el indie, el pop rock, los nuevos ritmos urbanos y los triunfitos. Tanto es así, que de las treinta canciones más escuchadas en la provincia no hay ni rastro de Freddie Mercury y compañía, pero sí de grupos como IZAL, Aitana o C. Tangana.

A raíz del fenómeno cinematográfico, hace unos días también se conocía que "Bohemian Rhapsody" era la canción más escuchada "en streaming" de todos los tiempos. Pero los oyentes de la provincia continúan decantándose por grupos que en su mayoría han ofrecido conciertos ya sea en la ciudad o provincia en recompensa de su fidelidad. O al menos así lo refleja la "playlist" de Zamora realizada por la plataforma musical Spotify que recoge lo más escuchado en el terruño.

El artista cántabro Rulo y la Contrabanda que visitó Zamora por última vez el pasado 26 de junio durante las ferias y fiestas de San Pedro encabeza la clasificación con su canción "Noviembre". Su sello musical también acapara el número dos de lo más reproducido gracias a su popular "Buscando en la basura" que compuso cuando aún era miembro de La Fuga, grupo que él mismo fundó en el verano de 1996 y que abandonó en 2009 debido al "cansancio", a las "tensiones" de la última gira y "demás acontecimientos", tal y como se recogió en el comunicado oficial emitido por el grupo. De hecho, la canción pertenece al álbum de 2005 "Negociando gasolina", uno de los discos que marcó un punto de inflexión en su carrera musical dándose a conocer al gran público.

Tras la fama incontestable de Rulo, "La Mujer de Verde" de IZAL cierra la clasificación de las tres canciones más reproducidas, un podio del que se queda fuera Fito y Fitipaldis con "Entre dos mares". Tras ellos y como regalo de aniversario, Sidonie se sitúa en quinta posición con "Fascinados", la nueva versión de su popular canción titulada "Fascinado" e interpretada por una treintena de artistas como Serrat, Leiva, Vetusta Morla, Iván Ferreiro, Loquillo, Zahara o Xoel López para celebrar sus primeros veinte años de trayectoria musical.

Y tras una banda que se encuentra de cumpleaños, una de despedida. Pese a su reciente retirada indefinida de los escenarios, La Raíz se asienta en el número seis con su reivindicativo "Entre poetas y presos", considerado como un himno para muchos de sus seguidores. En este punto, cabe recordar que el grupo valenciano también visitó Zamora durante este año antes de su despedida al igual que lo hiciera en 2016 también en el marco de las ferias y fiestas de San Pedro. En el ránking de éxitos, la fusión de aires flamencos y urbanos también se abre hueco de la mano del cantante onubense Sergio Contreras y "La reina del local". Toda una excepción en la clasificación. El indie y el pop son los géneros que vuelven a marcar las siguientes canciones más escuchadas como "Mi Realidad" de Lori Meyers y "Princesas" de Pereza, aunque cabe destacar que es el hip hop el que corona el "top ten" con "Ficción", una colaboración del rapero Costa junto a la cantante Bebe producida por Mygal X. Otra rareza. Iván Ferreiro con "Turnedo", Sidecars con "Amasijo de Huesos" o Supersubmarina con "Viento de cara" son otros de los artistas que ratifican la saga "indie" en la zona media de la tabla de la clasificación. A partir de ahí, variedad musical con un punto de nostalgia a tenor de las canciones de El Canto del Loco con "Insoportable" (cuya fecha de lanzamiento es de 2003) o de Amaral con "Marta, Sebas, Guille y los demás" (más conocida como la de "Son mis amigos"), publicada en 2005.

El mix final es una combinación de pop, rock y reggaetón. Todo muy "random". Leiva aparece en el número 16 con "La Llamada", banda sonora de la película homónima. Le sigue Blas Cantó con su radiofónica "Él no soy yo", Antonio Orozco con su "Dicen" y Malú con su "Contradicción". Luego encontramos a Fondo Flamenco, Dvicio, Huecco y Rozalén cantando "Mirando al cielo" y las ex concursantes de Operación Triunfo Aitana y Ana Guerra. Y por último, la traca final. Extremoduro con "La vereda de la puerta de atrás"; C. Tangana con "Bien Duro" y Vetusta Morla con su "Copenhague". Rock, trap e indie en una lista de reproducción a la zamorana que pone de manifiesto, cuando menos, un variado gusto musical que no entiende de modas.