La mesa más cara del año

Los que compraron hace semanas para congelar los alimentos de la cena de Nochebuena, acertaron. La compra que puede considerarse como "típica" para una cena navideña es ahora, de media, un diez por ciento más cara que hace apenas un mes. Es la conclusión que se obtiene tras comparar los precios que los industriales del Mercado de Abastos (algo que sucede de forma generalizada en todos los comercios de alimentación) ofrecían a sus clientes hace unas semanas y en el día de ayer, con las fiestas ya "encima". Aún quedan dos días para realizar las compras (hoy y el lunes, cuando el mercado abrirá a las seis de la mañana), por lo que no es descabellado que los precios suban, aún, un poco más.

Por partes, la subida de precios se nota un poco más en los productos cárnicos que en los que vienen del mar. El pescado y el marisco son ahora bastante más caros que hace semanas, pero como suele suceder en estas fechas, detrás del aumento de precio se esconde una calidad superior a la de las últimas semanas. Las pescaderías, en definitiva, traen durante estos días un producto que no trabajan durante el resto del año porque no tiene salida.

Analizando los diferentes productos, y utilizando como base el "menú" típico de una cena de Nochebuena, el tostón estaría a una media de entre once y doce euros, un poco más caro que hace unas semanas, cuando en muchos comercios no llegaba ni a los diez. La paletilla de cordero oscila entre los 11,50 y los 13,50 aunque hace unas semanas era complicado encontrarla por más de doce. El lechazo ha vivido una evolución similar y el entrecot, que hace unas semanas no pasaba de los trece euros el kilo, ahora los supera. La pierna de cordero, a más de ocho euros de media, es también algo más cara que hace semanas.

Hay productos que en las carnicerías se mantienen estables, aunque no están tan influenciados por las comidas navideñas. El pollo de corral, habitual en muchas mesas de la provincia, se mantiene estable dentro de los seis euros el kilo, cantidad similar a la de hace semanas. El solomillo de cerdo apenas ha subido, al igual que el de ternera.

El análisis de precios es más complicado en las pescaderías porque el producto de ahora poco tiene que ver con el que se vendía a principios mes. Aquí, si se quiere consumir pescado o marisco "premium", no vale anticiparse. Los langostinos "normales" no han subido mucho de precio, aunque ahora hay piezas especiales que se pagan entre doce y quince euros el kilo. Las cigalas se movían hace un mes en el abanico de los treinta euros y ahora las hay, de mejor calidad, por casi 50 el kilo. Igual pasa en las almejas. Dependiendo de la calidad las hay desde 7 a más de 40 euros el kilo. En las gambas, parecido. Dependiendo de la calidad las hay de 11 a 28 euros. Aparecen además en las pescaderías productos que son difíciles de ver en otras épocas del año como los centollos, carabineros, besugos y el típico buey de mar.