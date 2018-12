La irrupción de nuevos partidos complica las quinielas para las elecciones de mayo

¿Quiénes serán los nuevos inquilinos del salón de plenos del Ayuntamiento de Zamora? A falta de cinco meses para las elecciones, los partidos empiezan a enseñar sus cartas y se abre un panorama de posible fragmentación. Ahora, Izquierda Unida, PSOE, PP y Ciudadanos cuentan con una representación que aspiran a mantener o a aumentar. Por detrás, Podemos, Vox y Ahora Decide aparecen con opciones de irrumpir. El panorama es una nebulosa.

Este jueves, los populares anunciaron que su opción para recuperar la Alcaldía será Mayte Martín Pozo, la presidenta provincial. El PSOE sabe desde mayo que Antidio Fagúndez será el encargado de tratar de invertir la balanza de poderes en la izquierda, mientras que Francisco Guarido todavía calla, aunque Izquierda Unida confía en convencer a su líder para repetir. También podría hacerlo Francisco Requejo en Ciudadanos, pero él insiste en esperar hasta después de Navidad.

En los aspirantes, Podemos confirmará en enero a Fernando Martos salvo sorpresa mayúscula, Manuel Fuentes vive en campaña para Ahora Decide desde hace meses y Vox aún debe decidir cuál será su as bajo la manga para entrar en la institución. Son, por tanto, dos posibilidades por la izquierda y una por la derecha que se unen a los dos de cada lado que conviven en el Pleno actual. ¿Cabrán todos?

Una decisión comentada

De La Encarnación a la Casa de las Panaderas, la designación de Mayte Martín Pozo como candidata del Partido Popular a la Alcaldía del Ayuntamiento de Zamora fue el chascarrillo común en los pasillos de ambas instituciones durante la jornada de ayer. Tras la renuncia de Clara San Damián, su elección a contrarreloj ha provocado una cascada de reacciones e interpretaciones en los representantes de los diferentes grupos políticos, tanto municipales como provinciales.

Así, en la Diputación Provincial, el diputado de Ciudadanos David Carrión, único integrante del Grupo Mixto, considera que Mayte Martín Pozo "lo hará bien allí donde esté" porque "ha demostrado sobradamente que tiene capacidad y carácter". En la misma línea, su compañero popular Aurelio Tomás considera que han sido cuatro años "positivos" en los que sobre todo se han reforzado los servicios sociales para contribuir a la mejora del medio rural, lo que en su opinión supone un "aval" importante para optar a la Alcaldía de la capital. "Aquí estamos a disposición del partido y me parece la candidata ideal en este momento por su amplia experiencia", valora.

Distinto parecer tienen el Partido Socialista e Izquierda Unida. En virtud de su gestión, Antonio Plaza (PSOE) sostiene que han sido cuatro años "perdidos" para la provincia en un mandato "de sota, caballo y rey". La "falta de diálogo y de empatía política" con la oposición y los alcaldes es uno de las principales "peros" aducidos por el portavoz socialista para reprobar la labor de Martín Pozo al frente de la Diputación. "Me da la sensación de que su presidencia ha sido un proyecto fallido. Creo que lo va a tener tremendamente complicado para ser alcaldesa", confiesa.

Por último, para Laura Rivera (IU) la actual presidenta de la Diputación no le parece una candidata "oportuna" para "una ciudad que prácticamente ha estado gobernada siempre por el Partido Popular y no ha salido de los problemas". A tenor de un trabajo "ineficaz, con mucho dedo y poca democracia", Rivera concluye que su aportación como política "no ha sido favorable" para los pueblos. "Y si gestiona mal la zona rural, en la ciudad lo hará parecido (?) Aunque algo bueno que puedo decir es que por lo menos es mujer", apunta.

En el Ayuntamiento, las reacciones tampoco se hicieron esperar. Entre los concejales actuales del grupo popular, silencio y aparente sorpresa. Muchos aseguran que desconocían el nombre de la candidata hasta poco antes del anuncio. Por lo demás, calma. "No es el momento de hablar de listas", repetían varios de ellos. Habrá que ver cuántos de los nueve hombres y mujeres de confianza de Clara San Damián se unen al proyecto de Martín Pozo para 2019.

En cuanto al resto de los partidos, el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido cree que la elección de la candidata popular, sin proceso de primarias, deja patente "cómo eligen unos y cómo lo hacen otros". Eso sí, el líder de Izquierda Unida respeta "al máximo" el procedimiento del PP y reconoce que, a lo largo del mandato, ha podido llegar a acuerdos con Martín Pozo en los asuntos que incumbían a las instituciones que ambos gobiernan.

Con más mesura aun, Antidio Fagúndez apunta que su posición es de "total respeto" hacia el PP en esta decisión, aunque deja el recado: "Unos modelos son más democráticos que otros". El responsable socialista es el candidato de su partido desde hace más de medio año, un detalle que, lejos de ser una ventaja, él valora simplemente como "un ejemplo de transparencia".

Por último, el portavoz de Ciudadanos, Francisco Requejo, se muestra más crítico con la decisión de los populares, aunque tampoco se excede en el tono: "Cambian las personas, pero no una política que no le ha reportado nada a la ciudad. Tenían una oportunidad y han apostado por seguir con lo mismo", concluye.