Pequeños grandes artistas

Pues si no existiera Talentitos habría que inventarlo, porque se ha convertido en una plataforma donde los jóvenes artistas de Zamora pueden mostrar su trabajo (mucho y bueno) y sus cualidades (no se quedan atrás) en disciplinas que seguramente pasan desapercibidas para el gran público. Ver los grupos de niñas y niños en el campo del ballet clásico en el que están trabajando calladamente varias escuelas de la capital, el baile urbano, observar las habilidades de la danza contemporánea de grupos y solistas o escuchar a los jóvenes artistas tocar la guitarra o la batería fue todo un placer para el público que llenaba el Teatro Principal y que aplaudió a rabiar las actuaciones que presentaron con salero y gracejo Miriam Sánchez Cabezas, directora de Desarrollo de Negocio de LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA y el actor Roberto Vizán, ligado a Leche Gaza.

La Gran Gala de Talentitos se pudo desarrollar gracias al patrocinio de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora, a la organización de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y la colaboración del Ayuntamiento de la capital, el Teatro Principal, Leche Gaza y Alba Editorial. No lo tuvieron fácil los miembros del jurado para otorgar los premios, debido al excelente trabajo de todos los participantes, tanto en la categoría mini (los más pequeños), como junior. Un jurado compuesto por Carlos Zardaín, gerente de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Ángel San Martín, Fátima Fares, Feliciano Ferrero de la Fundación Caja Rural y Daniel Pérez, director del Teatro Principal.

Fueron nueve actuaciones cada una con sus peculiaridades. Abrieron la escena Go Girls, con su baile urbano, compuesto por Emma, Lúa, Eva, Alba Álvarez, Alejandra, Julia, Lucía, Auril, Daniela, Luna, Martina, Celia, Alba Barajas, María y Carla. Le siguió Sergio Martín con su guitarra, que logró el premio individual especial del jurado y el grupo mini Little Ones Zadanza, que conforman Loreto, Mara, María Velasco, Vega Páez, Alicia, Clara, Valeria, Marta, Adriana, Sara, Vega Cosme, Noa, Lucía, Valentina, Alba, María Mezquita, Carla, Ana, Martina y Alma.

La flexibilidad y ritmo de Marina Garrido le hizo acreedora del primer premio de baile individual. En quinto lugar actuó Insiders Ballet School, con su danza urbana y que incluía el modernísimo "swish-swish" y a estos siguió Milena Gaibor que acopló perfectamente su batería al trepidante ritmo del rock, con una camiseta del grupo Aerosmith.

El grupo de Stylish Zadanza Ballet School puso en escena otro número de ballet clásico que demuestra que también en Zamora hay cantera en este campo. La actuación individual de Paula García, primer premio de variedades individual, fue una auténtica exhibición de baile gimnasia rítmica con aires flamencos que dejó boquiabierto al público con las figuras imposibles que lograba dibujar con su menudo cuerpo.

Cerró la actuación de concurso Free Zadanza Ballet School, con una actuación de ballet clásico que logr´´o el primer premio al grupo de baile. Danzamora y Dreamers Zadanza realizaron una actuación de exhibición mientras deliberaba el jurado.