Cinco mil zamoranos gritan por Laura Luelmo y contra el asesinato machista

"Estamos hartas de que nos humillen, de que nos acosen, de que nos maltraten, de que nos violen, de que nos asesinen. ¡Basta ya! Ninguna mujer se va a callar ya. Todas tenemos que gritar por nuestros derechos. ¡Viva la lucha feminista!". "Aquí estamos para gritar por Laura". La ovación cerrada de 5.000 zamoranos reunidos en la plaza de la Constitución ponía ayer fin al minuto de silencio convocado por la Coordinadora Feminista de Zamora y por Nosotres Zamorapara para recordar a Laura Luelmo Hernández, asesinada en Huelva esta semana, y a todas la víctimas del machismo.

Jóvenes y adolescentes, hombres, mujeres, niños y ancianos compartieron la tristeza y el horror causado por la "estructura patriarcal" sistémica, una "lacra social" que afecta a más de la mitad de la población. La Coordinadora pedía "asumir la responsabilidad colectiva", asilar socialmente esos asesinos, maltratadores, violadores, que no solo actúan en países lejanos, "aquí también ocurre", porque "el machismo está perenne en nuestra sociedad". Ante un auditorio mudo, las mujeres convocantes instaban a "construir una sociedad igualitaria", esencial para acabar con el pensamiento machista al que se debe combatir "sin legitimar a diario comportamientos y actos de superioridad sobre las mujeres".

Nosotres Zamora denunciaba "la normalización del miedo de las mujeres por el mero hecho de serlo", al tiempo que pedía "responsabilidad social", que la movilización sea constante, no solo cuando ocurre un hecho terrible. Exigió que se deje de responsabilizar a la mujeres de estos delitos, por ponerse en peligro. Y terminó con el mensaje de Laura: "Te enseñan a no ir sola por sitios oscuros, en vez de enseñar a los monstruos a no serlo. Ese es el problema".