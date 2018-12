La ONCE estrena quioscos más accesibles, ecológicos y aptos para el casco histórico

La ONCE estrena nuevos quioscos en Zamora. Unas instalaciones más accesibles, más ecológicas y con un diseño ideado para su colocación en cualquier parte, sin desentonar en medio de un conjunto histórico. La organización presentó ayer la primera de estas instalaciones que ha sido colocada en la calle de Santa Clara. Una puesta de largo en la que estuvieron presentes la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Zamora, Inmaculada Lucas, y la directora de la ONCE, María Ángeles Ruano García.

Los nuevos quioscos que la ONCE instalará en próximas semanas a lo largo y ancho de la capital aspiran a cumplir con las aspiraciones tanto de los vendedores como de los clientes. "Estamos hablando de uno de los iconos de la imagen de la ONCE y con los nuevos quioscos cumplimos con los requisitos que actualmente demanda el mercado y con aquellos relacionados con la accesibilidad universal", detalló Ruano. "Con el nuevo diseño, el quiosco de la ONCE cuenta con unas dimensiones que no sólo no obstaculizan el paso en las aceras, sino que permiten una mayor accesibilidad para la persona que ejerce la venta y también para quienes se acercan a compartir unos minutos con el agente vendedor", añadió la directora de la ONCE.

Para las personas ciegas usuarias de perro guía, el nuevo quiosco cuenta con un espacio de 1.240 milímetros por 1.250 milímetros para que el perro esté tumbado en el suelo cómodamente mientras su amo trabaja. "Y para quienes utilizan silla de ruedas, el modelo dispone de una rampa fija de acceso al interior del quiosco, además de que todas las zonas de exposición son accesibles para estas personas mediante una plataforma que se adecua a las necesidades de la persona", comentó la directora. "Además, para mejorar el confort del vendedor, se incluye una silla ergonómica, con regulación de altura y del respaldo; ruedas, apoyabrazos y reposacabezas; y un reposapiés regulable en altura. Por otra parte, el mobiliario cuenta con cajones e, incluso, un pequeño armario para poder colgar las prendas de abrigo", relató.

El quiosco presenta en sus laterales exteriores frases en Braille, para crear entre los transeúntes una clara identificación del quiosco con la ONCE, mostrando así que se trata de un elemento clave en la imagen de la Organización. Los nuevos cubículos serán instalados a lo largo de las próximas semanas en diferentes puntos de la capital.