Los pensionistas cobrarán una media de 13 euros más al mes, el año que viene

La decisión, parece que ya tomada, del Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar el IPC del mes de noviembre para actualizar las pensiones dejará unas importantes consecuencias en la provincia de Zamora. El Índice de Precios al Consumo de noviembre marca un alza interanual de 1,7% en noviembre, una décima más del incremento de las pensiones que se introdujo a mediados de año. Ahora el Gobierno tendrá que actualizar esa décima que se perdió por el camino, lo que se traducirá en una "paguita" (así la definen miembros del Gobierno) de unos trece euros para los jubilados.

Con todo, las repercusiones del IPC de noviembre van mucho más allá de esa paga de trece euros que cobrarán los pensionistas zamoranos en el mes de enero. Si se utiliza esta cifra para revalorizar las pensiones el año que viene, algo que el Gobierno parece tener también en el punto de mira, los pensionistas de Zamora cobrarán unos 14 euros más al mes durante el 2019. La subida conllevará un gasto extra para las arcas públicas de 668.000 euros, cifra que asciende a más de 9,3 millones de euros en el total anual.

Lo cierto es que los pensionistas ya se benefician de las medidas introducidas primero por el Gobierno de Mariano Rajoy (que ya pactó subidas en las pensiones no contributivas y un alza más considerable para el resto) y después por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las pagas que ahora se registran en Zamora son significativamente mayores que las que se registraban en el mes de enero. La pensión media, que incluye a todos los colectivos, asciende a una media de 799 euros a finales de noviembre. En enero era de 772 euros. Mayor es el incremento que han vivido los más de treinta mil jubilados de Zamora. De una media de 873 euros han pasado a más de 900 al mes, siempre como término medio.

Pese a la subida, Zamora no escapa de la última posición regional en lo que refiere a la nómina de los pensionistas. Los 799 euros que ingresan, como término medio, los perceptores de una paga pública en la provincia son la cifra más baja de la comunidad autónoma. Los poco más de novecientos euros de los jubilados también son la cota más baja de este apartado. Aunque las cantidades son mayores que las de principio de año las subidas han sido generales, por lo que las diferencias entre provincias no se han reducido pese a la mejor situación económica de los pensionistas en general.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 fijaron una subida del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas y del 1,6% para las contributivas, de acuerdo con la previsión de inflación. De no mediar acuerdo en el Pacto de Toledo, las pensiones se revalorizarán también un 1,6% en 2019. A ello hay que sumar el aumento de la base reguladora de la pensión de las viudas sin otros ingresos, del 52% al 56% este año, y del 56% al 60% a partir de 2019.

Con los datos del Plan Presupuestario para 2019 que el Gobierno de Pedro Sánchez remitió a Bruselas, el impacto que ha tenido este año revalorizar las pensiones con el IPC, subir las mínimas un 3% y elevar la base reguladora de las pensiones de viudedad al 56% ha supuesto un gasto de 2.500 millones de euros. Para 2019, el efecto de estas medidas es mayor, de 5.300 millones, el equivalente al 0,4% del PIB, según apunta la agencia Europa Press.

Revalorizar la pensión media en función del IPC en el periodo 2018-2050 y mantener la entrada en vigor del 'factor de sostenibilidad' para 2023 elevaría el gasto un 1,9% del PIB en 2030 y un 3,4% del PIB en 2050 respecto al escenario de aplicación de la reforma de 2013, que dibujaba un panorama muy diferente: subidas de las pensiones de sólo el 0,25% durante gran parte de las próximas tres décadas.

Las asociaciones de pensionistas zamoranos, mientras, no bajan la guardia. Tanto los representantes de UGT como los de Comisiones Obreras insisten en que el Gobierno no tiene presupuestos para el año que viene y que un posible adelanto electoral podría complicar el cumplimiento de las promesas que hasta ahora va habiendo el Gobierno. Por este motivo desde los sindicatos llaman a "extremar la precaución" para que los avances conseguidos hasta ahora no se desvanezcan.