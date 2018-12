La familia pide denunciar los mensajes contra la dignidad de Laura Luelmo

La familia de la maestra zamorana Laura Luelmo ha hecho un llamamiento en redes sociales pidiendo la colaboración a la ciudadanía y respeto sobrde su hija. A través de un escrito piden "el máximo respeto a la memoria, dignidad y honor de Laura" y piden que se evite la propagación de "rumores o bulos no contrastados".

De la misma manera, y debido a la aparición de perfiles y publicaciones en redes sociales que atentan contra la dignidad de la joven asesinada, piden la colaboración ciudadana para denunciar ante la policía a los perfiles que publiquen este tipo de contenido.

A continuación, reproducimos el mensaje íntegro de la familia:



"Estimados amigos:

Desde la familia Luelmo os pedimos el máximo respeto a la memoria, dignidad y honor de Laura. Por eso no vamos a aportar ninguna información que no sea estrictamente oficial y os pedimos que evitéis propagar rumores o bulos no contrastados con fuentes oficiales de la Guardia Civil y/o Policía Nacional.

Asímismo os pedimos colaboración en las redes sociales antes las numerosas cuentas y mensajes que atentan contra la dignidad de Laura y que incitan al odio y a la violencia aprovechando su asesinato. Por ello os rogamos que no contestéis a dichos mensajes ni interactuéis con los perfiles. Denunciad a las redes pertinentes siguiendo los protocolos establecidos y por favor enviad la información a la Policía Nacional y Guardia Civil.

Laura no se merece que perdamos el tiempo con quién no lo merece sino que luchemos porque se haga justicia. Gracias a todos por vuestra colaboración."

