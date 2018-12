Los sindicatos piden "responsabilidad" a la oposición con los planes de empleo

Comisiones Obreras y UGT han criticado el "no" que la oposición municipal dio la semana pasada al proyecto de presupuestos presentado por el equipo de Gobierno municipal y se han mostrado preocupados por las implicaciones que esto pueda tener en la contratación de personal por parte del Ayuntamiento.

Así lo manifestaron Manuel Prieto y Ángel del Carmen, representantes provinciales de CC OO y de UGT respectivamente, al término de la reunión de la Mesa de Diálogo Social celebrada ayer en el Ayuntamiento de Zamora. En dicha reunión el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, aprovechó para explicar a los agentes sociales –CEOE-Cepyme estaba también a la mesa– que la idea del equipo de Gobierno es presentar una modificación presupuestaria en febrero para que la prórroga de las cuentas de este año no impida que el Ayuntamiento acuda a las convocatorias de empleo público. La cantidad que se pondrá sobre el tapete asciende a 750.000 euros, subrayó Guarido, una suma idéntica a la que estaba incluida en los presupuestos que no pasaron la criba del Pleno. "No habrá problema, por lo que tenemos que dar un mensaje de tranquilidad en este sentido", apuntó el alcalde. Los 750.000 euros saldrán de los remanentes, añadió Guarido.

Los representantes sindicales se mostraron convencidos de que la propuesta contará con el visto bueno del resto de grupos una vez "se da por sentado" que no habrá otro intento de presentar prepuestos municipales para el año que viene. "Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los grupos, sobre todo a los que están en contra de la línea de este equipo de Gobierno. Que recapaciten y aprueben las medidas que se van a poner sobre la mesa en febrero porque van a favor de los trabajadores. Cuando se habla de beneficiar a la población hay que tener en cuenta que una parte importante de la población son los trabajadores del Ayuntamiento".

Manuel Prieto se ha mostrado también preocupado por el asunto. "Si la Junta también prorroga puede haber menos partidas para las provincias en este sentido. Los partidos deben estar a la altura y trabajar en beneficio de la gente que les ha puesto ahí. Ahora mismo estamos en época electoral y no lo están haciendo", ha añadido. Ambos dirigentes han pedido premura porque "si no se hace rápido el Ayuntamiento puede llegar tarde a las convocatorias, algo que ya ha pasado alguna vez en esta provincia".

Francisco Guarido destacó además que este año el Ayuntamiento ha contratado a un total de 105 personas. Los últimos en incorporarse lo hicieron en la jornada de ayer, un total de trece jóvenes procedentes del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que ocuparán puestos de administración –aunque también hay un abogado, un arquitecto y un diseñador, destacó el alcalde–. La mayoría de las más de cien personas que han pasado a formar parte de la nómina del Ayuntamiento durante este año se han incorporado a jornada completa, muchos con contrato de seis meses y otros con contrato de un año.

La financiación para los planes de empleo de este año ha rozado los tres millones de euros, según detalló ayer Guarido. La Junta ha aportado la mayor parte del dinero, más de dos millones de euros, mientras que el Ayuntamiento ha añadido 671.000 euros. "La política que tenemos en este equipo de Gobierno es acogernos a todos los planes de empleo y hacerlo al cien por cien". Aunque parezcan pocos puestos, Francisco Guarido subrayó que "no podemos aspirar a una cifra mayor porque es el máximo que nos corresponde por población".