Richie López, músico: "Hay que concienciar a los más jóvenes de que el folclore es para todos los públicos"

"Metamorfosis. El espectáculo" llega este sábado al Teatro Ramos Carrión, donde se verá sobre el escenario a Richie López con su gaita, rodeado de muchas sorpresas, para poner el broche de oro a un año en el que la carrera musical de este zamorano ha arrancado con su primer disco y una muy buena acogida a su propuesta de música tradicional.

–Llega este sábado al Teatro Ramos Carrión con su espectáculo "Metamorfosis", ¿con qué se va a encontrar el público?

–No va a ser un concierto usual, empezando por que se hará sobre el escenario de un teatro. Se trata de algo mucho más complejo, con un repertorio lleno de canciones sorprendentes, desde melodías japonesas hasta música de Francia, Irlanda o Brasil.

–¿Estará acompañado por más artistas?

–Se subirán al escenario grupos de baile o la artista Eva Peña, que interpretará la famosa canción "Tico Tico". Estará también el grupo de rock zamorano Greenblues, la charanga El Tropezón o un grupo de niños del colegio Arias Gonzalo, que interpretará la ronda de la Carballeda. Es importante revitalizar el folclore con los más jóvenes.

–¿Alguna sorpresa más?

–Tendremos una importante novedad y es que se estrenará una composición nuestra original dedicada a León Felipe, con la letra de uno de sus poemas. También estará una selección de viento de la Banda de Zamora. El compositor Víctor Argüello está terminando con los arreglos de la música.

–¿Qué espera de esta actuación?

–Entre otras cosas, quiero que este concierto sirva para concienciar a los más jóvenes de que esta es música para todos los públicos, con la que se puede seguir trabajando sin importar la edad.

–¿Considera que el que usted sea un joven artista ayuda a que la música folclórica se acerque más a las nuevas generaciones?

–Creo que sí. Ahora mismo tenemos el testigo los jóvenes y cuando se les ve sobre el escenario más se anima la gente a escuchar esta música, porque se sienten identificados. Me da pena no haber comenzado antes, porque el futuro está en los que empiezan ahora y todo quedará en sus manos en unos años, como ahora está en las nuestras. Hay que ponerse todos a trabajar, porque es una música maravillosa.

–¿Ayuda en sus comienzos contar con padrinos de lujo, como es el caso de Carlos Núñez?

–Todos estos músicos ya consolidados los tuvieron también en su momento, así que ellos intentan ayudarnos para dar visibilidad a los nuevos. Considero que tengo mucha suerte. Recientemente, el propio Carlos Núñez estuvo en Zamora y aseguró que aquí tenemos uno de los repertorios más ricos de folclore de la península y es una pena no aprovecharlo.

–¿Le ha dado algún consejo a la hora de encauzar su carrera profesional?

–En temas de técnica y música no se mete, porque todos somos diferentes y es un jardín en el que no quiere entrar. Lo que sí hace siempre es animarnos a no parar. Esto es algo constante, confía en nosotros, porque nos considera el futuro, pero siempre fijándonos en la tradición. También anima a aportar la personalidad a estas músicas y, sobre todo, a ser constantes.

–¿Cómo está funcionando en el mercado su primer disco, que se publicó este mismo año?

–"Metamorfosis" se está vendiendo muy bien, sobre todo en Zamora. Estamos muy contentos de que a la gente le esté gustando tanto, aunque no sé si es solo porque caemos bien (risas). Pero es cierto que incluso en plataformas musicales como Spotify todos los días se escucha, según las estadísticas, así que estamos contentísimos

–¿Es de los artistas que utiliza las redes sociales para promocionar su trabajo?

–Por supuesto, sobre todo porque son gratis y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es un arma muy poderosa y se puede llegar a mucha gente a través de ellas.

–Echando la vista atrás, ¿qué ha supuesto la concesión del Premio Joven Valor recibido en 2017?

–Lo valoro muchísimo, porque fue el inicio de mi carrera musical. Ahora en el proyecto todos queremos dedicarnos a esto profesionalmente y todo arrancó gracias al premio y a tener un disco ya en el mercado, que también es difícil. Nos disponemos dar un salto de calidad el año que viene y está claro que algunos premios sí que sirven para estos objetivos profesionales.