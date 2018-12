Talento y estilo propio

Desde niña a Eva Losada Membibre le atrajo el mundo de la moda y la cultura británica. Ahora la zamorana, que reside en Gran Bretaña desde 2011, es uno los 100 jóvenes talentos creativos más innovadores de la moda de todo el mundo, según los British Fashion Awards.

Tras estudiar Ciencia y Tecnología de los Alimentos y encontrar un trabajo, optó por trasladarse al Reino Unido. Comenzó a trabajar como camarera al tiempo que realizó cursos de estilismo y de fotografía, sus grandes pasiones. La joven decidió acudir a una Fashion Week, donde tomó sus propias fotografías y tras subir algunas de sus instantáneas a las redes sociales una revista de moda contactó con ella. Posteriormente, remitió algunas de sus imágenes a Highsnobiety (publicación internacional que cubre tendencias y noticias sobre moda, arte y música y que supera los 2.5 millones de seguidores en las redes) "realmente sin ningún tipo de pretensión, pero en dos horas me contestó su director creativo que me ofreció trabajar con ellos", detalla la fotógrafa zamorana que en aquel momento trabajaba en la City como auditora de calidad en una empresa de aditivos. La joven no se lo pensó dos veces y sus vacaciones las destinó a realizar las pasarelas de Londres, París y Nueva York "retratando a los asistentes haciendo backstage (entre bastidores) en los shows". Tras combinar los dos trabajos pasó a hacer todas las grandes pasarelas del mundo para la revista internacional.

Eva Losada Membibre ha trabajado con Vogue Internacional para la que hizo Gucci o Balenciaga y sus imágenes aparecieron en once Vogues del mundo, entre ella la edición española. "Me sorprendió mucho porque mi estilo es muy distinto. Mis fotografías son muy oscuras, juego mucho con las sombras y en backstage (bambalinas) me gusta captar el momento, lo que sucede en lugar de buscar posados", define la profesional que ha combinado su colaboración en Highsnobiety con la realización de editoriales (fotografías de modelos con distintas propuestas) para diversas firmas o trabajos en el estudio del prestigioso fotógrafo Nick Knight. A mayores, esta zamorana, que cada año hace once pasarelas internacionales, ha hecho backstages con el diseñador Yohji Yamamoto o Dior hombre en París. "Me encantaban los desfiles de Galliano para Dior cuando era pequeña y ser uno de los cuatro profesionales que tuvo acceso a Dior fue mágico", testimonia.

En los Premios de la Moda Británica, la joven fotógrafa ha sido reconocida en la categoría New Wave Creatives donde figuran los 100 jóvenes talentos más innovadores de la moda, a juzgar por 2.000 personas del sector. "El galardón consiste en estar en esta lista porque son los nombres de las personas que están cambiando la moda. No existe un ranking, pero en las revistas se han publicado una veintena de nombre entre los que figura el mío", comenta Eva Losada quien se confiesa "muy sorprendida, pero siempre me ha pasado en toda mi trayectoria. Nunca pensé poderme dedicar a mi pasión de manera profesional. Nunca pensé trabajar con firmas como Loewe donde en dos temporadas he hecho los backstages y haré una tercera o bien hacer una campaña para Adidas Y3 y un editorial para Nike". "He conseguido que mi nombre ya suene y se me conozca" explica esta fotógrafa conocida artísticamente y en redes como Eva al desnudo, nombre que ha tomado en homenaje a la película homónima de los años 50.

Talento y estilo propio zamorano.