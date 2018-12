San Damián renuncia a las municipales de 2019: "Es lo mejor para el partido"

San Damián, emocionada, anuncia que no repetirá como candidata a la Alcaldía en presencia de Barrios.

Clara San Damián no se presentará en mayo a las elecciones municipales por Zamora capital. Así lo anunció ayer, entre lágrimas en algunos momentos, la todavía portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zamora y senadora por la provincia. Así las cosas el PP, partido más votado en 2015, está a día de hoy sin candidato –al menos de cara al electorado, porque otra cosa son los planes internos que el partido todavía no hace públicos–.

No profundizó mucho San Damián en los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Sí dijo que ha contado con el "apoyo de la dirección provincial, regional y nacional del partido" y que tiene el respaldo de "todos los compañeros que han estado conmigo durante estos años". Sí apuntó, dando lugar a diversas interpretaciones –cosa habitual en el juego político– que dar un paso atrás en este momento "es lo mejor para el partido y para las próximas elecciones".

Lo que en todo momento parecía estar claro es que la decisión parte de la propia Clara San Damián y no del partido. "Yo soy una afiliada del PP, creo en este equipo y en el proyecto de partido que tenemos", aseguró. "Cuando me presenté hace cuatro años lo hice con una gran ilusión, la misma que ahora tendrá el futuro candidato. Ahora ha llegado el momento de dar a esas personas la misma oportunidad que tuve yo para que intenten lograr la Alcaldía de la capital. Sea quien sea el candidato, estoy convencida de que el PP ganará las próximas elecciones", apuntó la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento. "El candidato contará con todo mi apoyo y con el de mi equipo de concejales durante la campaña" de mayo, añadió San Damián.

Por lo demás, la candidata del PP en 2015 aseguró que "me presenté con muchísima ilusión" y recordó que "el PP ganó las elecciones, aunque después no pudimos gobernar. Hemos defendido lo mejor que hemos podido los intereses de Zamora a través de nuestro concepto de hacer política y hemos hecho oposición con la convicción de que las cosas se pueden hacer mejor y convencidos de que Zamora tiene futuro", añadió.

Eso sí, San Damián apartó cualquier resquicio de duda que hubiera sobre si esta decisión supondría su marcha de la política. No lo hará, o al menos así lo indicó ayer. "Quiero seguir trabajando. No lo haré desde el Ayuntamiento de Zamora, pero desde otras instituciones, como en Senado, también se pueden hacer muchas cosas", apostilló.

Como cabeza de lista, Clara San Damián consiguió 10.420 votos en las elecciones municipales de 2015, votos que se tradujeron en diez concejales. Fueron unos mil votos más que los que consiguió Izquierda Unida, segunda fuerza con ocho representantes en el Salón de Plenos. El pacto "natural" del PP, con Ciudadanos, no sumaba los trece concejales necesarios y San Damián, con todo su grupo, pasó entonces a la oposición que ahora ocupa. No fueron unas buenas municipales para los populares, que venían de sumar 15.399 sufragios en las elecciones de 2011, entonces con Rosa Valdeón como cabeza de lista. Queda por ver, no obstante, qué sucede con el grupo de concejales, que podría enfrentarse a una profunda renovación en los próximos meses.