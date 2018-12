Sin pistas sobre el paradero de Laura Luelmo

A esta hora, se sigue sin ninguna pista sobre el paradero de la zamorana Laura Luelmo Hernández, desaparecida en las inmediaciones de la localidad onubense de El Campillo, donde los efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Huelva mantendrán los dispositivos de rastreo de forma ininterrumpida, durante la noche también, como vienen haciendo desde la tarde del viernes, cuando se activó el protocolo de búsqueda.

Al tratarse de una zona montañosa, donde existen minas a cielo abierto, la probabilidad de localizar la señal del móvil para poder establecer el posible recorrido que pudiera haber hecho la joven zamorana es difícil, indicó esta mañana el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, Ezequiel Romero. El responsable de la Guardia Civil manifestó en la mañana de ayer que mantienen la esperanza de encontrar con vida a la joven, que haya sufrido algún accidente, dado el paraje en el que se le busca, o esté refugiada en algún lugar de esta zona en la que existen explotaciones mineras.





De las tareas de rastreo se han retirado a primera hora de la tarde los más de 200 voluntarios que han ayudado a peinar con coches todoterreno y motos de montaña particulares la zona agreste próximas al municipio, lo que permitió ampliar el radio de acción y no dejar ninguna de las sies secciones en las que se dividió el área de búsqueda por inspeccionar, indicaba el coronel jefe. Sin embargo, la labor de estos ciudadanos no había dado ningún resultado a las 15.00 horas, por lo que la Guardia Civil decidió continuar con las labores de batida solo con profesionales y suspender la colaboración de los vecinos, llegados de diversas localidades del entorno de El Campillo.





El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil prosigue con la inspección del lago de Campofrío, "no porque se sospeche" que la zamorana puede haber caído allí, sino porque "no se descarta ningún lugar en el que pueda estar Laura", apuntó Romero. Lo que sí desmintió el jefe de la Comandancia fue que la Guardia Civil centre sus pesquisas en un vecino de El Campillo con antecedentes penales, "no tenemos a nadie en concreto que digamos este es el sospechoso número uno", concretó Romero, para subrayar que "por redes sociales se están diciendo muchas cosas inciertas". El máximo responsable de la Guardia Civil incidió en que "se está investigando por parte de las unidades de especializadas de la provincia de Huelva y los mejores de la Guardia Civil", incluida la UCO de Madrid desde el sábado, y no repararán en investigar nada".

