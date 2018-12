"No podemos permitir que haya personas vulnerables en nuestra sociedad"

Hace justo un año que José Manuel del Barrio fue designado como nuevo presidente de Cruz Roja Española en Zamora. Su madre era voluntaria de la organización y en 2011 la entidad reconoció públicamente su labor en la tradicional gala anual de Navidad. Siempre le escuchó "cosas bonitas" de Cruz Roja, lo que supuso un motivo más para dar el "sí quiero" a esta nueva andadura profesional, tal y como recordaba en su primera entrevista al frente de la institución. Sociólogo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca y articulista de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, José Manuel del Barrio hace balance de su primer año como presidente de Cruz Roja en la provincia, habla de la expansión territorial de la organización, analiza la respuesta a la crisis inmigratoria actual, aborda las carencias y afronta los retos para un 2019 en el que habrá elecciones, también en el seno de la entidad.

–El 13 de diciembre de 2017 tomó posesión como nuevo presidente de Cruz Roja Española en Zamora, ¿qué balance hace de su primer año al frente de esta organización?

–Ha sido un año inolvidable y un maravilloso regalo que ha llegado a mi vida en un momento que nunca imaginé. Aterrizar en Cruz Roja Española ha supuesto también un esfuerzo importante por conocer los entresijos y los retos de una organización muy compleja, que necesita estar, como dice nuestro lema, cada día más cerca de las personas.

– En su primera entrevista como presidente de Cruz Roja hablaba de que su nombramiento suponía una "oportunidad" para materializar lo "predicado" en las aulas a nivel teórico. ¿Cómo está siendo ese paso de la teoría a la práctica?

–Tal y como imaginaba. Cada día que aterrizo en la organización y observo el trabajo del voluntariado y el personal técnico compruebo, en vivo y en directo, cómo se gestionan los recursos y las ayudas que recibe Cruz Roja de socios, instituciones públicas o empresas, cómo se trata a las personas que acuden a la organización y cómo se aplican las metodologías de intervención. Todo ello supone un plus de conocimientos profesionales que son impagables.

– ¿Cuáles son las nuevas comisiones que se van a crear y cuáles son sus objetivos?

–En el Comité Provincial del 14 de noviembre propuse dos nuevas comisiones: Comisión de Finanzas y Comisión Estratégica. Esta última es pionera a nivel nacional. En el caso de la primera, se trata de trasladar a la sociedad zamorana mi compromiso personal y el de toda la organización con la transparencia en la gestión; y con la segunda se trata de contar con un grupo de personas que nos ayuden a detectar nuevos problemas y necesidades, proponiendo ideas innovadoras que nos ayuden a mejorar la gestión, la difusión y comunicación, el incremento de nuevos miembros de la organización, el desarrollo de la red territorial y cualquier otra iniciativa que sirva para dar respuestas a los nuevos retos de Cruz Roja en Zamora durante los próximos años.

– ¿Cuál es el objetivo de la anunciada expansión por la provincia a través de los Grupos de Acción Local?

–Forma parte de uno de los objetivos fundamentales para 2019. Estoy obsesionado con seguir creciendo en la provincia, sobre todo en aquellas zonas donde no tenemos aún una presencia tan activa. Pero esa expansión de la red territorial solo puede hacerse si contamos con el apoyo y la participación de todos los actores sociales, políticos y económicos de cada zona. Y los Grupos de Acción Local son, entre otros, algunos de esos actores clave en el mundo rural.

– ¿Una mayor presencia evidencia una mayor necesidad? Es decir, que haya más puntos y asambleas comarcales? ¿es sinónimo de que cada vez hay gente que requiere su ayuda?

–Una mayor presencia en el territorio detecta con mucha mayor rapidez las necesidades de las personas y sirve además para sumar, junto a otras instituciones y entidades sociales, recursos humanos y técnicos para impulsar nuevos planes, programas e iniciativas de todo tipo. Quiero que Cruz Roja sea una antena que detecte, transmite y dé respuesta a los problemas de las personas con la mayor rapidez posible.

–¿Su existencia también pone en evidencia que las instituciones gubernamentales no están llegando a todas las personas y colectivos vulnerables?

–Durante este año he comprobado que las instituciones hacen todo lo que pueden para dar respuesta a las necesidades de la población, que son muy numerosas. Pero los retos son tan enormes que a veces es muy difícil llegar con la suficiente rapidez. Y Cruz Roja intenta llegar, en la medida de sus posibilidades, a donde otras instituciones no llegan. Aprovecho, además, para agradecer el inestimable apoyo económico y simbólico que nos brindan.

– Siempre pone en valor la colaboración institucional. En general, ¿Zamora necesitaría más colaboración público-privada alejada de intereses partidistas?

–La imprescindible colaboración entre instituciones, organizaciones y entidades, públicas y privadas o de cualquier tipo, siempre ha sido una de mis obsesiones, mucho antes de que fuera presidente de Cruz Roja en Zamora. Y ahora, claro, con mucha más razón. La colaboración es un ejemplo de lo que los sociólogos llamamos "capital social". Y está demostrado que el capital social es un recurso imprescindible para impulsar y fortalecer los procesos de desarrollo local.

– En 2017 se realizaron 101.463 intervenciones relacionadas con personas mayores en la provincia. Se dice pronto. ¿La atención que reciben en una provincia tan envejecida como Zamora es suficiente y/o adecuada?

–Es lógico que la atención a las personas mayores sea uno de los programas con más actividades diarias. La realidad de nuestra provincia, con unos porcentajes de personas mayores muy considerables, implica que estemos muy atentos a sus necesidades. Quienes conocen los programas de mayores de Cruz Roja saben perfectamente que son útiles, cercanos y que contribuyen a la mejora del bienestar personal y familiar. Como el resto de programas dirigidos a otros colectivos: infancia, juventud, inmigrantes, refugiados, mujeres, familias en dificultad social, teleasistencia, socorros y emergencias, etc. Me gustaría que los zamoranos conocieran que Cruz Roja es una organización muy amplia, que actúa en múltiples ámbitos de intervención social.

–Acaban de estrenar "Buen trato", un nuevo proyecto social dirigido a los ancianos. ¿En qué consiste?

–En ayudar a que mejore la calidad de vida de las personas mayores en su proceso de envejecimiento. Y para eso es importante detectar aquellas situaciones que puedan contribuir a que ese objetivo se pueda ver truncado. Por ejemplo, detectando situaciones de maltrato físico, abandono o soledad, así como conociendo y previniendo otras prácticas, como los timos, que vulneran los derechos más básicos de las personas.

– Hablamos de los mayores? pero ¿y los niños? El Gobierno acaba de anunciar su compromiso para luchar contra la pobreza infantil. ¿Cómo está la situación en Zamora?

–La infancia y juventud es otro ámbito de atención prioritaria en Cruz Roja, con programas muy diversos: infancia hospitalizada, apoyo escolar, prevención de conductas y hábitos saludables, educación de calle, etc. Por eso, cualquier iniciativa que ayude a los niños y niñas más vulnerables a paliar los efectos de cualquier contratiempo familiar o social debe ser bien acogida.

– Como también refleja la memoria anual, se atendió casi a 3.000 personas en situación de "extrema vulnerabilidad". ¿Es una cifra que ejemplifica la cronificación de la pobreza, que los pobres son cada vez más pobres también en Zamora?

–La pobreza no es exactamente vulnerabilidad. Los porcentajes de personas pobres, tal y como se cuantifican por el INE, son similares aquí que en el conjunto de España. La vulnerabilidad tiene, sin embargo, muchas dimensiones relacionadas con el trabajo, las relaciones sociales y familiares, el barrio donde se vive, tener o no tener "papeles", etc. Un vulnerable es un candidato a vivir situaciones de exclusión social. Y eso no podemos permitirlo en sociedades como la nuestra.

– Este año, la llegada del barco Aquarius reavivó el debate sobre los refugiados. En Zamora los centros de acogida de Cruz Roja prácticamente rozan el 100% de ocupación. Ante tal crisis migratoria, ¿se van a tomar nuevas medidas o adoptar fórmulas para disponer de más plazas?

–En Zamora estaremos atentos a los requerimientos de las Administraciones Públicas y a las directrices de Cruz Roja Española a nivel nacional.

–El repunte de migrantes también ha venido acompañada de un repunte del odio hacia ellos. Como sociólogo, ¿por qué cree que se ha acentuado? ¿Es aporofobia, xenofobia, miedo?

–Es una mezcla de todo, pero principalmente porque aún siguen existiendo desconocimientos y prejuicios sobre los "otros", llamados inmigrantes, olvidando que todos somos inmigrantes en una sociedad global como la actual. El miedo es una reacción de defensa ante situaciones de incertidumbre que no sabemos gestionar. El miedo debe gestionarse desde el conocimiento racional y, por supuesto, dejando al margen nuestros impulsos más primarios.

–El discurso racista es uno de los argumentos más empleados por la extrema derecha, que va ganando terreno como se ha visto en las elecciones de Andalucía. ¿A qué se debe su avance?

–No voy a entrar en el análisis de los resultados electorales en Andalucía, ya que, como presidente de Cruz Roja en Zamora, no me compete. No obstante, el miedo, como decía antes, explica en gran parte los discursos racistas. Discursos que atentan contra los principios fundamentales de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, cuyo 70 aniversario hemos celebrado precisamente el pasado 10 de diciembre. Y no podemos olvidar que uno de los fines específicos de Cruz Roja Española es la "difusión y defensa de los derechos humanos fundamentales".

– En 2019, habrá elecciones de Cruz Roja Zamora . ¿Se presentará para ser reelegido?

–Una vez que se hayan celebrado las elecciones para elegir a los miembros de los distintos comités comarcales, habrán de conformarse los comités provinciales, autonómicos y nacional. Será en su momento el comité provincial quien propondrá candidatos. Por tanto, esa decisión no está en mis manos, sino en las de quienes conformen dicho comité tras el proceso electoral del 26 de enero. Si me proponen, yo estaré encantado y agradecido por seguir colaborando en la dirección de esta organización humanitaria.

– ¿Cuáles son las carencias y los retos de la entidad?

–Las carencias están relacionadas sobre todo con problemas de espacio físico, convirtiéndose en uno de los retos más importantes. Además, tenemos que crecer y fortalecer el desarrollo de la red territorial, el incremento del voluntariado y la captación de nuevos socios, así como la mejora de nuestra visibilidad en la sociedad, difundiendo todo lo que se hace y lo bien que se está trabajando en los distintos departamentos, planes y programas. Y, por supuesto, tenemos que estar muy atentos a la detección de nuevos problemas y necesidades sociales. Por eso la nueva Comisión Estratégica es tan importante. Porque Cruz Roja Española en Zamora debe seguir estando cada día más cerca de las personas.