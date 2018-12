La búsquedal de Laura Luelmo se intensifica a 9 kilómetros de El Campillo

La Guardia Civil ha desplegado a 9 kilómetros al norte de El Campillo a uno de los dispositivos de búsqueda de Laura Luelmo Hernández, la joven zamorana de 26 años desaparecida este miércoles cuando salió a hacer deporte del domicilio que ocupabaen desde el 4 de diciembre en esa localidad de Huelva, provincia a donde fue destinada para impartir clases como profesora en el colegio de Nerva. Los agentes decidieron acudir a esa zona porque es en esa parte norte del municipio onubense donde un "repetidor de telefonía nos indica" que su teléfono móvil "estuvo allí", declaró el coronel jefe de la Comandancia de Huelva, Ezequiel Romero, a los medios de comunicación.



Esa pista podría indicar que la joven podría haberse dirigido a esa zona de la localidad, próxima al barranco Hornillo, rodeada de una intensa arbolada, si bien no se descarta ninguna hipótesis y todas las posibles líneas de investigación están abiertas. Sobre los rumores de que podría haber terceras personas implicadas en la desaparición de la joven, incluso algún sospechoso, el jefe de la Comandancia manifestó que "los rumores siempre existen, pero desde la Guardia Civil tenemos que centrar nuestro trabajo en patear absolutamente todos los tramos para que no quede ninguna zona por inspeccionar".



Romero explicó que la Guardia Civil dividió los alrededores de la localidad, que ya fue peinada durante el día de ayer, "en seis sectores" para buscar a Laura con ayuda de agentes forestales, de Policía Municipal, de Protección Civil de diversas localidades cercanas y de unos 200 voluntarios, ciudadanos del pueblo y municipios próximos y personas llegadas de Zamora" junto con la familia de la joven, "todos coordinados por la Guardia Civil de la zona que conoce perfectamente" el terreno. El objetivo es "que no quede ninguna zona por mirar y que no supervisemos varios la misma zona" parte de las inmediaciones.

El máximo responsable de la Guardia Civil de Huelva concretó que la joven profesora zamorana, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, habló con su pareja por última vez a las 16.00 horas del miércoles, última conversación que registra su móvil, en la que le comunicó que se iba a hacer deporte. Salió de su casa de El Campillo con su móvil, las llaves de la vivienda y un monedero que solía llevar, únicos objetos, junto con la ropa de deporte, que se han echado de menos en el registro de su domicilio.

La alcaldesa de El Campillo del PSOE, Susana Rivas, la destacado la "gran conmoción" que la noticia de la desaparición de Laura ha causado entre los vecinos", al tiempo que hacía especial hincapié en "la solidaridad del municipio, que desde el minuto uno se ha volcado por intentar actuar como voluntariado". Fue el Ayuntamiento de El Campillo el que activó a las 12.00 horas de ayer el dispositivo de Protección Civil para iniciar el protocolo de búsqueda, indicó la regidora municipal. La familia de la joven Laura llegó ayer a la pequeña localidad onubense, donde permanece arropada por amigos que la acompañaron, las autoridades y los vecinos.

La Guardia Civil mantiene ininterrumpidamente en las tareas de rastreo a guardias civiles del Seprona, del Servicio Aéreo, de Seguridad Ciudadana y del grupo Cinológico de Búsqueda de Personas, mientras que los voluntarios han parado unos minutos para almorzar y reponer fuerzas para retomar su colaboración a partir de las 15.30 horas.