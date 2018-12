Un dispositivo de 200 personas busca a Laura Luelmo en los alrededores de El Campillo

La Guardia Civil de Huelva coordina desde esta mañana un dispositivo de 200 personas formado por componentes de la Guardia Civil, Agentes Forestales, Protección Civil y vecinos de la zona, acompañados por familiares y amigos de Laura Luelmo que han acudido a El Campillo para ayudar en su búsqueda.

El Coronel de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, ha explicado esta mañana, mientras coordinaba las labores de búsqueda, que han dividido los alrededores de El Campillo en seis zonas de forma que no quede ninguna zona sin cubrir por parte del operativo. El Capitán de la Guardia Civil de la zona ha sido quien ha creado el operativo al ser experto conocedor de la zona.



El operativo buscará con especial importancia en la zona norte de El Campillo puesto que fue un repetidor de telefonía que se encuentra a nueve kilómetros del pueblo el último que mandó una señal del móvil de Laura Luelmo. Según confirmó el Coronel de la Guardia Civil en Huelva, la última comunicación de la familia con la joven zamorana de 26 años se produjo a las 16.00 horas cuando habló por teléfono con su pareja, siendo la última vez que utilizó el dispositivo móvil. En el registro realizado a la vivienda de Laura Luelmo, sólo se ha echado en falta ropa deportiva, zapatillas de deporte, el móvil, las llaves y un pequeño monedero, utensilios que la zamorana habría utilizado para salir a hacer deporte en la tarde del miércoles.

La profesora zamorana que da clases en el IES Vázquez Díaz de Nerva desde el pasado martes 4 de diciembre llevando a cabo una sustitución, vivía en El Campillo desde primeros del mes de diciembre, apenas una semana antes de que se produjera su desaparición.

La Guardia Civil de Huelva no quiere descartar ninguna hipótesis y, tal y como explicaba el Coronel Ezequiel Romero, todas las unidades de investigación están sobre el terreno dedicadas a esta desaparición. "Hasta que no encontremos a Laura no podemos parar" sentenciaba Ezequiel Romero.

Los medios de comunicación de Huelva han preguntado a los mandos de la Guardia Civil por la posibilidad de algún sospechoso puesto que existen rumores en el pueblo a lo que el Coronel ha sentenciado: "Los comentarios siempre existen, no podemos entrar en comentarios. No tenemos nada concreto ahora mismo".