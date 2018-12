Zamora pone en marcha el bus nocturno a demanda contra el acoso a las mujeres

La ciudad de Zamora contará con un servicio de autobús nocturno a demanda para prevenir situaciones de acoso hacia las mujeres. Se trata de un mecanismo de protección a través del cual el transporte público podrá desviarse excepcionalmente de su ruta para dejar a una mujer lo más cerca posible del portal de su casa. Los conductores vigilarán que la persona entra correctamente en su domicilio y entonces proseguirán la marcha. El servicio estará operativo desde la caída del sol hasta el cierre de las líneas. "Un sistema que tiene como único objetivo evitar a las mujeres zamoranas situaciones de miedo y posibles casos de acoso", ha manifestado la concejala de Igualdad, Adoración Martín.

El autobús nocturno a demanda contra el acoso es un modelo exportado de otras ciudades europeas y que en España ya está operativo en importantes núcleos de población como Vigo, Gijón o Bilbao. "Un servicio eficaz, que funciona y cuyo fin último es intentar que las mujeres no tengan miedo de camino a casa", ha señalado la titular de Igualdad. Pese a que Zamora mantiene uno de los índices de delincuencia más bajos del país y se autodenomina una ciudad segura, el Ayuntamiento ha decidido dar un paso más en políticas preventivas que sirvan para no tener que lamentar sucesos machistas en las calles de la capital.

Para entender el funcionamiento de este servicio hay que tener en cuenta que no se trata de un autobús especial, sino que utilizará las frecuencias de las diferentes líneas ya establecidas. De esta manera, a partir de la caída del sol (en horario de invierno a las 19.00 horas y en el de verano en torno a las 20.30 horas) cada mujer que se suba al autobús urbano y necesite de este servicio, podrá decirle al conductor que desea bajarse en un lugar concreto, aunque no sea una parada establecida. "Evidentemente, habrá lugares en los que no exista ningún problema para parar y otros donde sea imposible que el autobús acceda, pero en estos casos se intentará que sea lo más cerca posible al domicilio de la mujer", ha indicado Antidio Fagúndez, concejal de Seguridad Ciudadana.

El servicio de autobús a demanda está ideado para prevenir situaciones de miedo entre las mujeres, aunque también podrá ser utilizado por los hombres por la misma razón. El Ayuntamiento de Zamora, por lo tanto, recomienda a los usuarios y usuarias que, si están interesados en valerse de esta opción, se sienten en las primeras filas del autobús para poder bajar directamente por la puerta delantera del vehículo dentro del campo de visión del conductor, sin tener que desplazarse hasta la de atrás, donde es más complicado el control. "Hay que agradecer a los conductores de los autobuses su prestación, porque al final son quienes realmente van a desarrollar este servicio y los encargados de que cada mujer u hombre llegue bien a su casa, estableciendo así una relación estrecha entre ambos en pos de la seguridad", ha añadido el teniente de alcalde.

Los horarios en los que se implantará el autobús a demanda permitirán, además, que su utilización no cause mayores problemas para los usuarios, pues se trata de los espacios de tiempo de menor demanda a lo largo del día. "De esta manera, los conductores tendrán más libertad para poder moverse fuera de las paradas establecidas, especialmente en barrios peor iluminados y más alejados del centro de la ciudad como pueden ser Carrascal, Vista Alegre, San Frontis o toda la zona de San Isidro, por ejemplo", ha explicado el concejal socialista.

Entre las consecuencias que tendrá la aplicación del autobús a demanda, sin duda será la demora en los horarios de las rutas la que más podrán notar los ciudadanos. "En cualquier caso, estamos hablando de un minuto o dos, máximo cinco minutos de retraso sobre el horario establecido, por lo que pedimos a los usuarios del transporte público que tengan paciencia porque tiene una justificación fuera de toda duda", ha comentado Fagúndez. Paciencia que tendrán que tener también el resto de conductores, puesto que la posibilidad de que los autobuses hagan paradas en lugares no establecidos podrá causar paralización en el tráfico. "Volvemos a lo mismo, será un minuto o dos como máximo lo que el vehículo tendrá que estar parado detrás del autobús, así que pedimos tranquilidad y colaboración a los zamoranos", ha relatado.

El nuevo servicio entrará en vigor a partir de este mismo fin de semana y las usuarias podrán utilizarlo desde las 19.00 horas hasta el cierre de líneas. No obstante, al tratarse de una herramienta contra el acoso y estar comprobado que estas situaciones se dan con especial incidencia durante el trayecto a casa los fines de semana, el Ayuntamiento de Zamora y la empresa concesionaria del autobús urbano se sentarán para abordar posibles servicios extraordinarios. "Somos conscientes de que son los viernes y sábados a altas horas de la madrugada cuando las mujeres tienen más problemas, así que intentaremos ofrecer también esta posibilidad", ha detallado Adoración Martín.