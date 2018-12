"La canción crítica resulta cada vez más irónica y más metafórica"

El cantante Juan Gómez Canca, conocido artísticamente como El Kanka ofrece hoy un concierto en el Teatro Ramos Carrión, una de las tres últimas actuaciones del año dentro de la gira de presentación de su último disco.

?Efectivamente. Vamos a cerrar el año con 82 conciertos. Si es casi una heroicidad dedicarse al mundo de la música en este país, el hacer esta cantidad de conciertos es increíble.

?Porque no es nada fácil y más si se tiene un proyecto tan artesano y alternativo como el mío que ahora se está demostrando que gusta al público, pero ha sido costoso empezar a vivir dignamente de este arte.

?Nosotros no estamos absolutamente herméticos a trabajar con multinacionales o de encontrar aliados en nuestro camino, pero simplemente no nos lo ofrecieron en el principio, aunque luego no lo propusieron pero no era coherente con lo que hacíamos. Tanto yo en el nivel creativo, como María, mi mánager y socia en el sello discográfico que tenemos, hemos llegado a un punto en el que estamos orgullosos de nuestro trabajo. Dejaríamos esta senda solo con una propuesta de trabajo que nos aporte algo, lo que sería actualmente complicado. Yo empecé en la música de manera profesional hace seis años, cuando salió mi primer disco, pero yo estaba ya en este ámbito desde muchos años atrás. Unos siete años antes en Málaga ya daba yo mis conciertitos y fantaseaba con vivir de esto. Antes de estar con mi socia yo me he recorrido España en autobús yo solo o bien con mi percusionista durmiendo en los sofás de los amigos, tocando por pocos euros... era durillo.

?¿En algún momento pensó aparcar la música?

?Sí, pero no al principio donde quizá era un poco inconsciente (risas). Ha habido algún punto de inflexión cuando me iba profesionalizando.

?Trabajo mucho los dos aspectos. Me empezaron a interesar las canciones a raíz de las letras. Cuando yo era joven me fijaba en las letras, en los mensajes que decían los cantantes y que me hacían tambalearme. Luego estudié música. Las letras quizá sean mi principal característica porque son muy personales, accesibles y con un lenguaje sencillo que va más allá de "te quiero y te adoro" (risas) porque ahora mismo las letras de muchas canciones dejan mucho que desean.

?Es posible que un poco, pero también hay que ver a la canción de autor en su conjunto. Hay un circuito alternativo donde hay muchos cantautores que no están llegando al gran público y que son músicos con una mirada crítica. No obstante, la canción protesta no es tan explícita quizá porque tenemos miedo de caer en lo panfletario e incluso yo mismo no quiero caer en un mensaje muy directo por miedo a simplificar. La canción crítica es más irónica y más metafórica. La forma de decir las cosas ha cambiado con respecto a hace 20 años. Es renovarse o morir (risas).

?A veces cuando hago las pruebas de sonido? todavía no me lo creo (risas). Este disco es un paso adelante en mi trayectoria. Yo voy haciendo canciones poco a poco en mi cotidianidad y cuando voy a grabar me topo con una colección de canciones. En este caso al analizar los temas, donde hay mucho humor, me he percatado que eran más serios. Cada vez me apetece menos jugar gratuitamente con las palabras y sí decir más cosas y que haya más contenido con las letras impregnadas de humor, que haya un contenido y una sinceridad. Cada disco es una radiografía en el tiempo en el que he estado componiendo. En "El arte de saltar" hay reflexiones sobre el amor, sobre las redes sociales o sobre determinados fundamentalismos.

?¡Es el maestrísimo! Me hace mucha ilusión su colaboración porque es un referente a muchos niveles. Yo he tenido la suerte de trabajar con otros artistas como Rosalén lo que es muy enriquecedor. Colaborar con compañeros con gran talento que te hacen crecer.

?Voy con la banda completa, somos cinco músicos en directo sobre el escenario. Es un concierto más contundente y muy divertido. Tocaremos temas de este disco y sonarán canciones como "Venga cuando vengas", "Canela en rama" o "Volar".