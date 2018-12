El "multacar" que no multa

El runrún se escuchaba en Zamora desde principios de esta semana. La aparición misteriosa de un Toyota Yaris de color blanco con una cámara en la parte superior hizo a los zamoranos comenzar a sospechar. Poco después, algunos de ellos lo vieron aparcado en la plaza del Cuartel Viejo, frente a la oficina de la empresa Dornier, así que las dudas se disiparon. En efecto, este vehículo fuera de lo usual es la nueva adquisición de la concesionaria que gestiona el servicio de la zona azul en la capital. El denominado "multacar" que ya opera en otras ciudades ha llegado a Zamora. Aquí se le prefiere llamar "Visual Car" y desde el Ayuntamiento de Zamora llaman a la calma: aseguran que no está operativo.

El vehículo es ya muy popular en la capital a pesar de que pocos lo han visto. Y su aparición ha generado una cascada de reacciones y elucubraciones sobre su funcionamiento que poco a poco han ido calando entre los ciudadanos. De los pormenores de su trabajo se sabe todavía poco, por lo que este diario se ha puesto en contacto con el concejal encargado, Antidio Fagúndez, para aclarar estas dudas. "Lo primero que hay que decir es que sí, el vehículo está en las calles de Zamora, pero en fase de pruebas", ha señalado. "Y lo segundo es que no es un "multacar", sino que se llama "Visual Car" porque su función no es la de sancionar", ha comentado.

Aclaradas estas cuestiones, el interés radica ahora en cómo funciona este nuevo elemento y para qué servirá. "Es un vehículo que lleva incorporado un lector de matrículas. Visualiza las placas y las identifica, para posteriormente enviarlas a la base de datos de la empresa y de ahí extraer información", ha detallado Fagúndez. "La herramienta nos sirve para conocer muchos datos y poder mejorar en el control y la regulación del tráfico en Zamora. Aporta información sobre rotaciones de vehículos, zonas de mayor afluencia, utilización de parquímetro o aplicación... Todo eso luego lo utilizamos para mejorar", ha añadido el teniente de alcalde socialista del Ayuntamiento de Zamora.

El mayor de los miedos de los ciudadanos es que este vehículo se convierta, en efecto, en un "multacar" en potencia. Es decir, que sea una herramienta más para incrementar la capacidad sancionadora del Ayuntamiento de Zamora a través de la zona azul. "Lo que ocurre es que el vehículo no multa. No se genera una sanción automática si el "Visual Car" detecta a un coche sin el ticket correspondiente", ha explicado el concejal. "Dentro del vehículo tiene que ir un controlador de la ORA, aunque también puede ir un agente de la Policía Municipal. El proceso para sancionar seguirá siendo el mismo; en este caso, la centralita enviará el aviso al controlador pertinente y éste deberá comprobar si existe o no una infracción y, en tal caso, sancionarla", ha ahondado.

La aparición del "Visual Car" ha generado también controversia sobre su utilización sin avisar al ciudadano. No obstante, esa situación no se ha dado por el momento. "El vehículo no está en funcionamiento. La gente lo puede ver por la calle porque está en fase de pruebas, lo están calibrando. La empresa ha pedido permiso al Ayuntamiento de Zamora y por eso los ciudadanos lo han podido ver, pero no está operativo", ha declarado a este diario el concejal de Seguridad Ciudadana.

Por último, tan solo resta conocer qué ámbitos de aplicación tendrá este "Visual Car" toda vez se implante de manera permanente en Zamora, si es que llega a hacerlo. "El vehículo controlará los espacios ORA y que la utilización de la zona azul sea correcta, pero también servirá para otras cuestiones de seguridad. Por ejemplo, puede vigilar que los vehículos no aparquen en los vados o en zonas prohibidas, en espacios de carga y descarga, en plazas reservadas para minusválidos o simplemente que obstaculicen", ha concluido Fagúndez.