La Carta Magna "no es sagrada"

La reforma de la Constitución protagonizó la primera sesión de esta semana del Club de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA dedicada a los 40 años de la Carta Magna. En la mesa redonda, moderada por la directora del foro Carmen Ferreras, participaron tres ponentes, dado que no pudo asistir la europarlamentaria Maite Pagazaurtundúa.

El antiguo político socialista, Andrés Luis Calvo, defendió la necesidad de reformar el texto "que no está caducado" pero "existen puntos que no se recogen como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la igualdad entre el hombre y la mujer". También ahondó en este aspecto el sociólogo y politólogo David Redoli quien urgió incluir en una revisión "las relaciones a través de los sistemas cibernéticos, profundizar en la pertenencia a la UE, dar más relevancia a los ayuntamientos o incorporar la ley de dependencia en un país donde la población anciana no tiene una protección expresa". El experto subrayó que "las constituciones son instrumentos para facilitar la convivencia y la toma de decisiones de una forma pacífica y no son sagradas". En este sentido ahondó que representa "una anomalía en el contexto europeo" y aportó datos como que la de Alemania se ha reformado hasta en 32 ocasiones o la de Irlanda, 16 veces.

Más cauta en la reforma se mostró la periodista parlamentaria Ketty Garat quien aludió a la necesidad de modificaciones en "la línea sucesoria o en derechos sociales como la sanidad o un desarrollo mayor de la libertad de prensa y de información", pero la comunicadora más que variar el texto apuntó a "completarlo con disposiciones adicionales'. Además, esgrimió que "el error es que los derechos solo se consigan de una manera constitucional cuando la Carta Maga es el principio".

Los tres ponentes coincidieron en la dificultad actual de afrontar la reforma que obliga a contar con una mayoría 3/5 de las cámaras) por la falta de consenso político. "La irrupción en el panorama político de Vox dificultará más la reforma constitucional porque es nuevo frente de un calado hasta el momento desconocido en España" justificó Redoli en tanto que Garat apuntó que en el 1978 había "una causa general en tanto que ahora es un momento de causas personales". La segunda sesión dedicada a la Constitución tiene lugar hoy (a las 20.00 horas en el colegio Universitario) y corresponde a un concierto de la banda del Regimiento de Ingenieros de Salamanca.