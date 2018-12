La prórroga del Presupuesto retrasa la subida salarial de los funcionarios locales

La renuncia del equipo de Gobierno a realizar unos nuevos Presupuestos para 2019 pactados con la oposición lleva consigo la prórroga de las actuales cuentas y las consecuencias que ello conlleva, como retrasar la subida salarial a los funcionarios o demorar las subvenciones pactadas que no aparecían en el documento en enero de este 2018. Continuar con el texto que rige la actividad municipal supone contar con las mismas partidas en gasto de personal, gasto en bienes corrientes y servicios, coste de la estructura de Gobierno y gasto en servicios sociales. Quedan fuera, por lo tanto, el capítulo de inversiones y todas aquellas modificaciones realizadas dentro de los anteriores títulos que deberán esperar, al menos, hasta el mes de marzo para poder ser abordadas en Pleno municipal.

Francisco Guarido ha asegurado que es "imposible" tratar de elaborar un nuevo Presupuesto para los cuatro meses efectivos de mandato que quedan por delante. Por ello, actualmente se está trabajando en un Decreto de Alcaldía para prorrogar las cuentas y poder así hacer frente a las cuestiones municipales durante el tiempo que resta hasta las elecciones del mes de mayo. Pero, ¿cómo afecta esta extraordinaria situación a retos que tiene que enfrentar el Ayuntamiento de Zamora en el periodo preelectoral?

La primera cuestión, la del montante general, tiene una fácil respuesta. Si el Presupuesto se prorroga, el Ayuntamiento de Zamora contará en 2019 con el mismo balance de ingresos y gastos presentado en enero de 2018. Esto son 57,3 millones de euros, frente a los 58,3 millones anunciados por el alcalde la pasada semana. Lo que quiere decir que, para comenzar, un millón de euros se pierde por el camino después de que la oposición tumbara las cuentas y el equipo de Gobierno renunciara a renegociarlas.

La suma general de 57,3 millones de euros se dividía en diferentes apartados, comenzando por el gasto de personal. En esta partida, el equipo de Gobierno presupuestó para 2018 un total de 20,8 millones de euros, cifra que se incrementaba ligeramente en 2019 para poder hacer frente a una subida pactada del salario de los funcionarios del 2,25%, más un 0,25% variable. Este incremento salarial tendrá que esperar, por lo tanto, hasta la liquidación del actual Presupuesto. "Esto estará listo en el mes de febrero, así que la previsión es que podamos llevar la subida al Pleno de marzo a través de una modificación de crédito", ha señalado Guarido.

Otro de los apartados que deberá esperar hasta ese mes de marzo, toda vez realizada la liquidación del ejercicio 2018, es el de las subvenciones. Tal y como ha explicado el alcalde, las partidas incluidas en el Presupuesto de este curso dirigidas a diferentes organizaciones y asociaciones permanecerán vigentes, pero las que no existieran y estuvieran comprometidas deberán aguardar unos meses. Es el caso, por ejemplo, de la subvención nominativa destinada a Zamora 10, que el pasado año no existía. Además, las que si contaran con presupuesto pero éste se había modificado, también se verán perjudicadas. "Por ejemplo, a las asociaciones de vecinos les habíamos incrementado 5.000 euros, pero tendrán que esperar", ha indicado el regidor.

La última cuestión principal que se verá afectada por esta prórroga de las cuentas municipales será la materialización de los Presupuestos Participativos. "Si no hay Presupuesto nuevo, no podrán entrar. No obstante, tenemos el compromiso con los ciudadanos y con el propio Ayuntamiento de Zamora de sacarlos adelante, por lo que paliaremos esta situación a través de modificaciones de crédito a partir del mes de marzo", ha comentado Francisco Guarido.

En cuanto al capítulo de inversiones, pese a que este apartado no se prorroga, el equipo de Gobierno no tendrá ningún problema en comenzar a sacarlas adelante tras la liquidación de las cuentas al tratarse de los mismos proyectos de años anteriores cuya tramitación ya había comenzado y para los que existía dotación económica desde el año 2016.