Entrevista con Miguel Ángel Matilla, periodista y escritor zamorano | "Ser escritor es un valor añadido que suma prestigio y llega a más público"

Desde esta semana ya se puede adquirir en las librerías la última novela del zamorano Miguel Ángel Matilla, quien desde hace años desarrolla su actividad periodística y literaria en México.

–¿Cómo surge la posibilidad de escribir este libro?

–Mi primer libro fue un ensayo de autoayuda, "Génesis del liderazgo", en 2012. Solo dos años después escribí mi primera novela, "La simetría del caos". Con 27 años y en poco tiempo tenía dos obras publicadas, así que me tomé con más calma la siguiente publicación, recopilando ideas, sin prisa, para armar una historia que me convenciese plenamente. No se trata de escribir por escribir para seguir publicando libros cada pocos años, sino de reunir buenas ideas, tener algo que contar a los lectores y que les resulte realmente interesante y entretenido. Poco a poco, fui creando la historia de "El rincón de los libres", sin presionarme ni ponerme fechas para terminar la obra, y estoy muy contento con el resultado. Creo que es una novela de ágil lectura, con acción constante, personajes interesantes, y un argumento profundo.

–¿Qué le inspiró la historia?

–Surge de mi intención de crear una novela distinta a la anterior, con más acción y más directa, aunque manteniendo elementos como el misterio y el suspense. Luego empezaron a surgir ideas sobre los mensajes que quería transmitir al lector. La novela trata sobre un hombre que ha sido condenado a cadena perpetua por, supuestamente, vulnerar sistemas de máxima seguridad del Gobierno estadounidense a través de Internet. Es trasladado a una cárcel ubicada en medio del océano para este tipo de presos, que deben mantenerse totalmente aislados. Sin embargo, desde la primera noche, comienzan a suceder cosas extrañas, alguien parece dispuesto a ayudarle a demostrar su inocencia y sacarle de allí, pero no será una tarea sencilla, deberá seguir unas instrucciones. Además, pronto descubre que la prisión se rige de un modo muy inusual.

–¿Qué le diferencia de su anterior trabajo?

–"La simetría del caos" era una novela más introspectiva, muy centrada en el protagonista, en sus experiencias y pensamientos. Ahora quería hacer algo distinto, con más peso en otros personajes, no solo en el principal. Es una historia que podría formar parte de cualquier videojuego actual de mundo abierto, como puede ser el caso de la saga "Far Cry". Es decir, un personaje que llega a un entorno limitado, en este caso una isla, en el que existen una serie de conflictos y tiene que hacer lo posible por encontrar su espacio, sobrevivir y, por supuesto, tratar de salir de ese inhóspito lugar. Esta novela es una historia más propia de una película de acción y suspense.

–¿Se siente a gusto en este género?

–Es una cuestión de inspiración. Posiblemente fuera más sencillo escribir sobre experiencias propias, sobre mi actividad profesional, o sobre las temáticas en las que trabajo en el día a día, como es el caso de la comunicación estratégica. Sin embargo, me sentía inspirado, y tenía ideas suficientes para crear una historia sólida, profunda y con mensaje; por eso no dudé en repetir el formato. De todos modos, hay muchas diferencias de estilo. Esta es una obra más frenética y directa, más de película. También hay otra distinción importante, ya que "La simetría del caos" está escrito en primera persona, y "El rincón de los libres" en tercera, por la misma razón de distribuir más el peso de la historia entre distintos personajes, y que no recaiga únicamente sobre el protagonista.

–¿Qué aporta esta faceta a su carrera profesional?

–Para mí los libros son un hobby, mi actividad profesional diaria se centra más en la consultoría y la formación. Ser escritor es un importante valor añadido, que suma prestigio y me permite llegar a un público mayor, que puede interesarse por mi actividad, y conocer otros proyectos.

–¿Es más sencillo publicar en México que en España?

–En España, desde hace varios años, comenzaron a surgir muchas opciones que van más allá de la editorial tradicional y se abren a la publicación digital y bajo demanda, como es el caso de la Editorial Círculo Rojo. Me siento muy cómodo trabajando con ellos, la maquetación, los acabados del libro y las opciones de distribución en las principales plataformas de venta son excelentes. En México ya han comenzado a surgir este tipo de iniciativas, pero tienen menos recorrido.

–¿Qué recorrido le gustaría que tuviera este trabajo?

–Simplemente, espero que quien lo compre lo disfrute, que le enganche y le parezca una buena historia. Por mi actividad profesional y los lugares en los que me muevo, tengo la posibilidad de que el libro llegue a muchos países de habla hispana, lo que es una gran ventaja.

–¿Qué tipo de promoción va a desarrollar?

–No puedo dedicar el cien por cien de mi tiempo a esta actividad, sin embargo, es la tercera obra y ya tengo algo de experiencia. Estará en las librerías de Zamora y también para envío directo a cualquier persona de España y México. Además, estará disponible para todo el mundo a través de las grandes plataformas, como Amazon o Casa del Libro. En cuanto a la promoción propiamente dicha, las redes sociales son un gran apoyo y cuando el tiempo me lo permita, trataré de realizar presentaciones para dar a conocer la novela a más gente.

–¿Es buen momento para escribir thrillers, es un género buscado por el público?

–Pienso que sí. Hoy en día la mayoría de la gente consume contenido audiovisual a través de Internet, sobre todo series y películas en plataformas de streaming como Netflix o Youtube. Sin embargo, los libros tradicionales siempre tendrán su público y, por supuesto, el thriller es un género muy atractivo.

–¿Tiene nuevas ideas para próximas historias, le gustaría seguir por este camino en el mundo de la escritura?

–Voy a seguir la misma dinámica que con esta novela. Trabajaré sin presión, sin ponerme fechas ni límites. Cuando las ideas vayan surgiendo, crearé una nueva historia y solo verá la luz si estoy contento con el resultado y pienso que puede gustar, como es el caso de "El rincón de los libres". En cuanto a otros géneros, como los libros académicos, basados en mi actividad profesional, sí es posible que en el futuro lance ebooks de forma periódica, siempre que el tiempo me lo permita.

–¿Ser periodista ayuda o es un freno para pasarse a la faceta de escritor?

–Creo que es una gran ayuda. Ser escritor y periodista son actividades íntimamente relacionadas y la propia preparación para ser un buen periodista ayuda a ser capaz de crear un libro, es decir, elaborar un texto de alrededor de doscientas páginas que sea atractivo, esté bien escrito, y se mantenga cohesionado.