La oposición tumba los presupuestos del Ayuntamiento

Los peores augurios se han cumplido: el presupuesto del equipo de Gobierno municipal IU-PSOE no han logrado la mayoría suficiente para salir adelante en el Pleno que celebraba esta tarde la Corporación del Ayuntamiento de Zamora, en el que la oposición ha votado en bloque contra las cuentas diseñadas por el bipartito para el próximo año, 2019, que ascienden a 58 millones de euros. IU y PSOE no lograron el respaldo de la concejal no adscrita a ningún grupo, Cruz Lucas, ni de Ciudadanos, que habían venido advirtiendo del posible bloqueo. El equipo de Gobierno IU-PSOE dirigirá el Ayuntamiento con la prórroga de los presupuestos de 2018, que fueron pactados con Ciudadanos y Cruz Lucas para su aprobación, negociaciones que no han dado sus frutos en esta ocasión.

En lo referente a las enmiendas, la concejala Cruz Lucas consideraba imprescindible para dar su apoyo al Presupuesto contar con un plan estratégico de inversiones, establecer medidas para el relevo de autónomos, abordar programas de turismo de compras, crear una app con rutas turísticas, implantar una tarjeta turística municipal, incrementar el personal de mantenimiento en el Bosque de Valorio, implantar red wifi en instalaciones municipales y concretar medidas específicas para barrios con más necesidades. Todas ellas con un valor de 290.000 euros.

Lucas supeditaba su apoyo a los presupuestos a la aprobación de inversiones por 290.000 euros, ocho enmiendas que presentó en el Pleno municipal, en caso contrario la exsocialista anunció que se alinearía con el Partido Popular y con Ciudadanos para tumbar el proyecto presentado por el bipartito. Ciudadanos, por su parte, llevaba otras siete enmiendas que fueron rechazadas. Un montante de 830.000 euros separaba al equipo de Gobierno de aprobar el Presupuesto de 2019. Son los 290.000 euros de Cruz Lucas y los 540.000 euros de Ciudadanos repartidos en una quincena de enmiendas que deberán someterse al filtro del Pleno en la cita convocada para esta tarde.

El pasado año por estas mismas fechas, los dos ediles de Ciudadanos y la concejala no adscrita tiraron, junto al Partido Popular, el proyecto de Presupuestos presentado por el bipartito. Su razón fue que no se habían negociado debidamente y por eso no podían votar a favor. Una historia que se repite, según Cruz Lucas. "El equipo de Gobierno se equivoca una vez más en no informar de sus intenciones con suficiente antelación y en no contar con las propuestas de la oposición. Este no es el equipo de Gobierno del diálogo y de la negociación que decía el alcalde en su discurso de investidura", ha señalado.

Cruz Lucas criticaba que el borrador de Presupuestos se ha presentado tarde a los grupos, "hace apenas una semana", algo que no ha gustado ni a ella ni al resto de la oposición. "Además, el alcalde sigue empecinado en que las propuestas susceptibles de acuerdo se incluyan como inversiones sostenibles o se cubran con los remanentes de tesorería, pero ese no es el camino", indicaba. "Ya son varios años realizándolo así y lo que sucede es que muchos acuerdos ni si quiera han comenzado a ejecutarse, así que el trato no se cumple por ambas partes", añadía. "Si yo di mi apoyo a anteriores Presupuestos fue para que se cumplieran las propuestas", se quejaba la concejala no adscrita a grupo.

Lucas indicaba que "creo que el equipo de Gobierno intenta contar conmigo, pero cuando les parece. Y yo estoy un poco cansada; no por mí, sino por la ciudadanía a la que represento con propuestas que me hacen llegar. Por eso no creo que jueguen conmigo, sino con los propios ciudadanos".