El juzgado subasta 106 inmuebles de una promoción en la calle Don Ramiro

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora ha publicado la subasta de 106 inmuebles de una promoción inmobiliaria situada en la calle Don Ramiro (en la zona de Las Vegas), que salen en diferentes lotes que suman un valor global de 9,5 millones de euros. La salida a subasta se debe a una deuda con el Banco de Santander que reclama un total de 6,7 millones de euros al acreedor.

Se trata de inmuebles situados en varios portales de la misma calle, concretamente en los números 20, 18, 16 y 14 y entre los lotes figuran tanto pisos como áticos. En concreto son 46 los pisos que se subastan, mientras el resto se corresponde con trasteros y garajes, que salen en sus propios lotes de forma separada.

Entre los pisos, hay 25 que salen con una valoración superior a los doscientos mil euros, y en concreto el que alcanza una posición más alta en la postura de salida es uno por el que se piden 235.889 euros.

El precio de los garajes se mueve en torno a los 14.000 euros, mientras que los trasteros salen por unos tres mil euros.

Es habitual que sigan saliendo subastas procedentes de promociones realizadas en la época del boom inmobiliario, aunque no es tan frecuente que se oferten edificios prácticamente enteros, como sucede en este caso. El mercado inmobiliario, no obstante, sigue bastante parado en Zamora, como apuntan los principales indicadores. Y mientras en España parece que se está produciendo una reactivación del mercado, con alza de precios, la situación no es la misma en las distintas zonas del país y la bonanza se centra más en las grandes ciudades y zonas de costa. En provincias como Zamora la atonía sigue siendo el factor fundamental en lo que al mercado inmobiliario se refiere.