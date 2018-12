Las hermandades apoyan con dinero a la Junta para afrontar gastos del Museo

Algunas cofradías y hermandades de la Semana Santa de Zamora están apoyando económicamente a la Junta Pro Semana Santa con el fin de afrontar los gastos derivados de la gestión del proyecto del nuevo Museo de la Pasión. Al parecer se trata de préstamo de dinero hasta que lleguen las subvenciones e ingresos que tiene previstos la Junta de Cofradías.

La presidenta del principal órgano cofradiero, Isabel García Prieto, señaló que se trata de un tipo de colaboración habitual entre la Junta pro Semana Santa y las distintas cofradías que la integran. "Es algo que ha sucedido en varias ocasiones, así como la ayuda que la Junta Pro Semana Santa ha aportado a algunas cofradías en momentos puntuales".

Esto no significa, puntualiza, que la Junta Pro Semana Santa esté atravesando dificultades económicas, sino que ese dinero sirve para ajustar las necesidades de afrontar pagos hasta que lleguen las subvenciones de las instituciones, que se espera lo hagan puntualmente, aunque lógicamente todo lleva su trámite.

"Todas las cofradías somos la Junta Pro Semana Santa", recordó Isabel García, quien no dio al asunto ninguna trascendencia.

El tesorero de la Junta Pro Semana Santa, Emilio Ferrero, señaló que se trata de un acuerdo de orden interno que corresponde abordar en consejo rector o en asamblea.

De momento no ha trascendido más información sobre la cuantía a la que ascenderían estos préstamos de dinero, que no se han solicitado a todas las hermandades, sino solamente a algunas. Cuando la Junta Pro Semana Santa tenga en su poder los ingresos previstos procederá a devolver las ayudas a las cofradías que han realizado el adelanto. Efectivamente, como apuntaba Isabel García Prieto, no es la primera vez que se producen trasvases de fondos entre cofradías y Junta y viceversa, normalmente para solventar problemas puntuales de tesorería.