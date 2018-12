Cruz Lucas exige 290.000 euros en inversiones para apoyar el Presupuesto

Cruz Lucas supedita su apoyo a los Presupuestos a la aprobación de una batería de inversiones por valor de 290.000 euros. La concejala no adscrita a grupo municipal en el Ayuntamiento de Zamora asegura que solo validará con su voto las cuentas municipales si el equipo de Gobierno incluye en el documento ocho enmiendas que esta tarde presentará en Pleno municipal. De lo contrario, la exsocialista se alineará con el Partido Popular y, previsiblemente, con Ciudadanos para tumbar el proyecto presentado por el bipartito. La sesión plenaria se desarrollará a partir de las seis de la tarde en la Casa de las Panaderas y lleva como único punto en el orden del día la aprobación, si procede, de este Presupuesto para 2019. Una cita a la que el equipo municipal se presenta con total incertidumbre tras las dudas sembradas tanto por Lucas, llave en este mandato, como por Ciudadanos, que igualmente ha puesto como condición la inclusión de otras siete enmiendas.

Un montante de 830.000 euros es lo que separa al equipo de Gobierno de aprobar el Presupuesto de 2019. Son los 290.000 euros de Cruz Lucas y los 540.000 euros de Ciudadanos repartidos en una quincena de enmiendas que deberán someterse al filtro del Pleno en la cita convocada para esta tarde. La formación naranja ha asegurado que, ahora mismo, está más cerca de tumbar las cuentas que de darles el visto bueno. Y la concejala no adscrita ha afirmado que la única vía para dar su apoyo es que el bipartito respalde sus medidas. "De lo contrario, no podré dar luz verde a estos Presupuestos", ha manifestado la exsocialista.

El pasado año por estas mismas fechas, los dos ediles de Ciudadanos y la concejala no adscrita tiraron, junto al Partido Popular, el proyecto de Presupuestos presentado por el bipartito. Su razón fue que no se habían negociado debidamente y por eso no podían votar a favor. Una historia que se repite, según Cruz Lucas. "El equipo de Gobierno se equivoca una vez más en no informar de sus intenciones con suficiente antelación y en no contar con las propuestas de la oposición. Este no es el equipo de Gobierno del diálogo y de la negociación que decía el alcalde en su discurso de investidura", ha señalado.

La crítica principal esgrimida por Cruz Lucas es que el borrador de Presupuestos se ha presentado tarde a los grupos, "hace apenas una semana", algo que no ha gustado ni a ella ni tampoco a los partidos de oposición. "Además, el alcalde sigue empecinado en que las propuestas susceptibles de acuerdo se incluyan como inversiones sostenibles o se cubran con los remanentes de tesorería, pero ese no es el camino", ha indicado. "Ya son varios años realizándolo así y lo que sucede es que muchos acuerdos ni si quiera han comenzado a ejecutarse, así que el trato no se cumple por ambas partes", ha añadido. "Si yo di mi apoyo a anteriores Presupuestos fue para que se cumplieran las propuestas", se ha quejado la concejala no adscrita a grupo.

Por todas estas razones, Cruz Lucas asegura haberse cansado. "Creo que el equipo de Gobierno intenta contar conmigo, pero cuando les parece. Y yo estoy un poco cansada; no por mí, sino por la ciudadanía a la que represento con propuestas que me hacen llegar. Por eso no creo que jueguen conmigo, sino con los propios ciudadanos", ha comentado.

En lo referente a las enmiendas, la concejala Cruz Lucas considera imprescindible para dar su apoyo al Presupuesto contar con un plan estratégico de inversiones, establecer medidas para el relevo de autónomos, abordar programas de turismo de compras, crear una app con rutas turísticas, implantar una tarjeta turística municipal, incrementar el personal de mantenimiento en el Bosque de Valorio, implantar red wifi en instalaciones municipales y concretar medidas específicas para barrios con más necesidades. Todas ellas con un valor de 290.000 euros.