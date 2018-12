"El programa de Vox se basa en no sonarse los mocos con la bandera"

Tiene más seguidores que habitantes tiene la provincia. Jesús Caballero, más conocido como Chuchi, es el zamorano de 42 años que se esconde tras la popular cuenta de Twitter Anacleto Panceto (@xuxipc), seguida por 182.000 personas. Nació en 1976 en Bercianos de Aliste, donde en la actualidad trabaja en una explotación porcina. A sus 13 años, lo que más le preocupaba era la destrucción de la capa de ozono. Desde pequeño, fue un lector compulsivo y un adicto a la actualidad, la misma que ahora analiza con humor en menos de 280 caracteres.

– ¿Cómo llegó Anacleto a Twitter?

–Un amigo me habló de que había una red social nueva. Dijo que como yo era ingenioso y ocurrente, seguramente la gente me seguiría. La primera cuenta me la creé en 2011, había solo tres personas que conocía y la abandoné. Al cabo de unos seis meses, estando un fin de semana en Madrid, me encontré con Álex de la Iglesia. Nos hicimos una foto y un chico me dio su cuenta de Twitter para que le pasara la foto. Al día siguiente entré para enviársela, vi que la gente ponía chistes y dije: "Ah, pues igual está bien". Me metí y desde entonces no he vuelto a salir.

–¿No tiene escapatoria?

–La verdad es que Twitter te absorbe mucho. Me levanto, lo miro. Desayuno, lo miro. Voy a trabajar, lo miro. Mientras trabajo, lo miro. Salgo y lo miro. Después de comer un poco, por la tarde también y luego como muy tarde hasta las dos de la mañana. Publico entre 10 y 20 tuits diarios, pero cuando empecé llegaba a escribir hasta 300 o 400. A menudo me cerraban la cuenta por publicar tanto.

–En lugar de poner una foto suya como perfil, en su avatar se decantó por Philip J. Fry, el personaje de dibujos animados de Futurama. ¿Por qué?

–Me representa muchísimo, con las manos en la cabeza e interrogantes.

–Le ha puesto un lazo amarillo. Frente a una causa, ¿funciona mejor "mojarse" que quedarse callado?

–Realmente no funciona mejor porque recibo algunas críticas por ello, pero me gusta aclarar que no es exclusivamente por los catalanes encarcelados. Es también por Dani Mateo, por Valtonyc, Pablo Hasel, Willy Toledo? gente que ha ido a juicio por hacer chistes, por la libertad de expresión. Me parece absurdo que se lleve a gente a juicio por hacer un chiste.

–¿Teme que por cualquier publicación también pueda acabar en el Juzgado o en la cárcel?

–Suelo ser bastante comedido precisamente por eso. A veces me dan ganas de poner una cosa pero al final utilizo la ironía y el sarcasmo porque seguramente tendría problemas.

–¿Se autocensura, entonces?

–Sí y no. Al final pongo lo que quiero poner, pero con otras palabras. El mayor miedo que tengo es cuando escribo algo sobre la Casa Real. Han juzgado ya a varias personas por hacer algún comentario "inadecuado".

–¿Desde el inicio ha mantenido la misma línea de humor?

–Exactamente igual pero con una diferencia, es un poco fuerte decirlo, pero es así: si en 2013 se caía un avión y se mataban todos, la gente hacía chistes, se reía. Y hoy eso es impensable. Ahora dices "buenos días" y la gente te insulta. De hecho, antes de @xuxipc tenía varias cuentas que me cerraron, una de ellas por decirle a Toni Cantó que era guapo, no sé por qué.

–¿Y por qué ese cambio?

–No sé, hay como una mala leche generalizada en todo. Por usar el masculino te insultan, por usar el femenino te insultan, por hablar de la Gürtel del Partido Popular, alguien te dice: "¿Y por qué no hablas de los ERE del PSOE?". Y así con todo. La gente se toma la política como equipos de fútbol. Cada uno tiene su equipo y directamente cuando atacas su partido y sus ideas, se sienten ofendidos.

–¿Y usted no tiene un equipo de fútbol?

–Sí, el Atlético de Madrid. Pero en política me da un poco lo mismo. Las veces que he votado, creo que he votado a siete partidos diferentes. Aunque normalmente me llaman Podemita cuando hablo del PP o de Ciudadanos.

–¿Cree que la izquierda está cayendo en infantilismos?

–La gente está preocupada en pelearse unos con otros sobre quién es más de izquierdas, si uno porque utiliza lenguaje inclusivo u otro porque usa más el humor, etcétera. En general, la izquierda siempre está dividida y se preocupa más de todas esas cosas que del avance de Vox, un partido de ultraderecha, hilando fino. Y aunque la diversidad de opiniones está muy bien, a la gente no le gusta ver división en un partido, sobre todo que salga a la luz.

– ¿Qué opina sobre la irrupción de Vox?

–Es preocupante. Era algo incluso gracioso al principio... pero que un partido como ese entre en las instituciones es un fracaso de la sociedad: el odio a los inmigrantes (que en otras épocas los españoles también hemos sido inmigrantes) que en muchas ocasiones hacen el trabajo que nosotros no queremos hacer, es más propio de otras épocas. Y si tuviésemos memoria, no se volvería a repetir. Junto a la inmigración, el programa de Vox se basa en derogar la Ley contra la Violencia de Género, la memoria histórica y no sonarse los mocos con la bandera.

–¿Cuáles son sus cuentas preferidas?

–Doña Merkel (@gobernoAlem), Gerardo tecé, Gabriel Rufián, Barbijaputa... Me he fijado que las mujeres reciben muchísimos más insultos que los hombres. He visto que en algunos tuits de @protestona1 o de @anitabotwin que son prácticamente iguales a los míos, a ellas les dicen de todo a diario y a mí no. Se ceban.

– ¿Qué famosos le tienen bloqueado?

–Los típicos. Albert Rivera, Juan Carlos Girauta, Toni Cantó, González Pons, Hermann Tertsch, etcétera.

– ¿Y a quién tiene Anacleto bloqueado?

–A más de 2.000 personas solo en el último año.

–¿Y eso?

–Me encanta Twitter y me encanta el humor. Cuando veo gente que no tiene educación ni respeto, me amargan.

–¿Alguna vez Twitter le ha acarreado problemas de salud como estrés o ansiedad?

–No. Aunque reconozco que antes era un lector compulsivo, leía un libro detrás de otro, y desde que tengo Twitter suelo leer bastante menos. Y si estoy un par de horas sin entrar en Twitter, lo único malo es que a veces pienso que ha pasado algo y no me he enterado.

–¿Cuáles son sus tuits más famosos?

–El de "Ronaldo ha desayunado un café, Fernando Alonso se ha enfadado con Honda, Contador hoy descansa. Ah, y las chicas estas han ganado un Mundial", junto a una foto de la selección española femenina de hockey sobre patines cuando se proclamó campeona del mundo. "Con la próxima actualización de Twitter se verá en cada tuit el número de retuits, el de me gusta y los años de cárcel que te pueden caer". "En España solo es ilegal el cara al sol si aprovechas para cargar las placas solares". O "Los nuevos televisores inteligentes ya vienen con Tele 5 bloqueada". Y alguno relacionado con Zamora: "Lo bueno de ser de Zamora es que si nos declaramos independientes no se nos va ninguna empresa".

– ¿Cómo se lleva que sea seguido por 182.000 personas?

–Si me dicen cuando empecé que iba a tener esta cantidad de seguidores no me lo hubiera creído. Cuando tenía 2.500 o así me hicieron una entrevista en Público y a partir de ahí me empezó a seguir mogollón de gente. Se lleva bien, aunque no me da tiempo a leer todas las menciones y eso sí que me produce un poco de estrés.

–¿Tener tantos seguidores le ha reportado beneficios?

–Un par de regalos, dos libros y alguna cosa que no se puede decir. También he hecho publicidad de un programa de humor.

–¿Se ha planteado escribir un libro?

–Sí, de hecho, ya lo he escrito, aunque todavía no ha visto la luz. Se puso en contacto una editorial conmigo y con otra chica de Sevilla y se publicará en febrero, de momento no puedo decir nada más.

– ¿Qué le dice la gente del pueblo?

–La mayoría de la gente está encantada.

–¿Tuitea desde Bercianos?

–Sí.

–¿Pero le llega la cobertura?

–Sí, tenemos 4G y todo. Es muy raro en esta zona.

–Trabaja en una explotación porcina. ¿Qué opinión le merece la instalación de macrogranjas?

–Obviamente mala porque una explotación porcina normal crea núcleos de población y mantiene la vida en los pueblos. Sin embargo, con las macrogranjas no compensa el trabajo que van a generar con el desastre que van a crear.

– ¿Cómo ve el problema de la despoblación en Zamora?

–Es bastante triste. Si echas un vistazo hacia delante, en veinte o treinta años, no habrá nadie. Y realmente nadie está haciendo nada para arreglarlo.

–¿Y cuál sería la solución?

–Sinceramente, no la sé. Ojalá fuera político para decir: "Mira, la solución es esta". Pero lógicamente, si empezamos a quitar servicios como la sanidad o la educación, eso no beneficia en nada.