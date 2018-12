Cruz Lucas supedita su apoyo al Presupuesto a la aprobación de ocho enmiendas

La concejala no adscrita, Cruz Lucas.

La concejala no adscrita a grupo en el Ayuntamiento de Zamora, Cruz Lucas, supeditará su apoyo al Presupuesto de 2019 a la aprobación de ocho enmiendas que este domingo ha dado a conocer. La exsocialista ha pedido al equipo de Gobierno que incluya sus propuestas en el texto que se va a debatir mañana en Pleno municipal o, de lo contrario, se unirá al Partido Popular y, previsiblemente, a Ciudadanos para votar contra las cuentas municipales.

Cruz Lucas ha pedido "respeto" al equipo de Gobierno y ha incidido en que el bipartito "se ha equivocado una vez más" en la presentación del Presupuesto. "Mi labor en el Ayuntamiento nunca ha sido obstaculizar, sino todo lo contrario. He apoyado muchísimas propuestas buenas para la ciudad, pero que respeten también mi postura cuando les reprocho algo que no está bien", ha manifestado.

"El equipo de gobierno se equivoca una vez mas en no informar de sus intenciones con suficiente antelación y de no contar con las propuestas de la oposición. Este no es el equipo de Gobierno del diálogo y de la negociación que decía el alcalde en su discurso de investidura", ha añadido la concejala.

En lo referente a las enmiendas, la concejala Cruz Lucas considera imprescindible para dar su apoyo al Presupuesto contar con un plan estratégico de inversiones, medidas para el relevo de autónomos, abordar programas de turismo de compras, crear una app con rutas turísticas, implantar una tarjeta turística municipal, incrementar el personal de mantenimiento en el Bosque de Valorio, implantar red wifi en instalaciones municipales y concretar medidas específicas para barrios con más necesidades.