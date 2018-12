La mejoría del turismo impulsa el consumo en los negocios zamoranos

Los diez primeros meses de 2018 han dejado en Zamora unos buenos resultados en lo que se refiere al consumo. Los datos que elabora la Agencia Tributaria indican que las empresas de Zamora han pagado al Estado, entre enero y octubre, más de 51,6 millones de euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. Es una cifra que, porcentualmente y comparada con la del mismo periodo del año pasado, muestra un incremento de la recaudación en concepto de IVA de más de ocho puntos –entre enero y octubre del año pasado la cantidad se quedó por debajo de los 48 millones de euros–.

Los datos que elabora la Agencia Tributaria indican, sin lugar a dudas, que Zamora experimenta en los últimos tiempos una tesitura económica que está dejando un incremento del consumo en los negocios. No dice Hacienda de qué negocios vienen los ingresos, aunque no es descabellado relacionar este dato con los datos turísticos que elabora el Instituto Nacional de Estadística y que indican que Zamora vive, en el apartado turístico, el mejor año de la última década –la comparación con el ejercicio pasado habla de que han llegado a la provincia 20.000 visitantes más–. Todo indica, por tanto, que son los negocios del sector turístico los que más están notando este incremento del consumo, ya que los comerciantes repiten una y otra vez que la crisis del consumo no acaba de desaparecer y que las cifras de ventas se mantienen bajas en el sector.

Por lo demás, cabe destacar que la recaudación tributaria en los diez primeros meses del año deja un crecimiento de los ingresos del siete por ciento al pasar de los 139 a 149 millones de euros. Ha aumentado con fuerza la recaudación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, el que sale todos los meses de las nóminas de los trabajadores. Al no haber nuevos tipos en comparación de este año y el pasado esta recaudación habla de un incremento de las personas en activo. El Impuesto sobre Sociedades, que grava los beneficios de las empresas, también ha aumentado, lo que indica que los beneficios empresariales son mayores ahora que hace doce meses.

Por último, cabe destacar un importante incremento en la recaudación de Impuestos Especiales, que ahora rozan los dos millones de euros frente al millón escaso que se registró entre enero y octubre de 2017.