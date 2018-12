La Intervención Municipal ve "inviable" el presupuesto si no se suben los impuestos

Puede que Cruz Lucas sea en estos momentos la persona más importante en el panorama municipal de Zamora. De su decisión en el Pleno de Presupuestos Municipales del lunes depende que las cuentas del año que viene salgan adelante o que el Ayuntamiento encare el año electoral sin unos presupuestos aprobados y con la obligación de prorrogar los actuales. Lucas tiene toda la presión por dos razones, tantas como partidos hay en la oposición. Primero, por el anunciado y predecible "no" del PP a las cuentas que ayer confirmó Clara San Damián y, segundo, porque Francisco Requejo –Ciudadanos– supeditó ayer el sentido de su voto a la aprobación de las enmiendas presentadas por su grupo. Visto que desde el equipo de Gobierno apuntaron esta misma semana que presentar enmiendas podría ser tanto como tumbar el presupuesto, la pelota queda de nuevo en el tejado de Lucas. Si vota en contra, no hay presupuestos. Si se abstiene, doce a doce y voto de calidad del alcalde para desbloquear la situación. A falta de nuevas noticias, lo veremos el lunes.

Por partes, Clara San Damián presentó ayer, en una comparecencia en la que estuvo acompañada por Aurelio Tomás y José Luis González Prada, el informe Económico-Financiero de la Intervención Municipal sobre las cuentas del año que viene. Para el PP el informe es "demoledor" y "obliga" a su grupo a votar en contra de las cuentas "por responsabilidad". Es cierto que el citado informe, al que tuvo después acceso este diario, es duro con el proyecto presentado por el equipo de Guarido. Dice la Intervención que las cuentas "ponen en riesgo la salvaguarda de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento", que "suponen la desaparición de la capacidad de financiación municipal, culminando un proceso continuado de disminución" y asegura que la "continua minoración del saldo de operaciones corrientes" es "otra muestra del deterioro presupuestario".

Sin embargo, la puntilla llega en el último párrafo de las conclusiones del informe. Dice que "resultará imprescindible, si se pretende mantener la estructura de gasto existente, actuar sobre los precios y tasas de los servicios municipales y/o sobre los impuestos municipales o, en caso contrario, el Presupuesto Municipal puede ser inviable en el próximo ejercicio". La única salida que ayer puso sobre la mesa San Damián es que el equipo de Gobierno retire el presupuesto para negociar uno desde cero. Los populares no presentarán enmiendas, algo que sí plantea Ciudadanos, porque "sabemos que no nos las van a aprobar", añadió la también senadora del PP. "Plantearíamos una enmienda a la totalidad, pero eso conlleva que tendríamos que presentar unos presupuestos alternativos que no hemos podido elaborar porque nos pasaron el proyecto el pasado jueves".

Enmiendas sí presentará Ciudadanos, conscientes no obstante de que el visto bueno del equipo de Gobierno llevaría aparejado un nuevo estudio del presupuesto que dilataría la tramitación durante meses. De ahí que el equipo de Gobierno defienda que "presentar enmiendas equivale a votar en contra", porque esta propuesta puede hacer que Zamora se plante ante unas elecciones municipales sin cuentas en el Ayuntamiento. Requejo aseguró ayer, no obstante, que los trámites se pueden agilizar y relató ocho medidas por un valor total de 540.000 euros. Se trata de ayudas a la natalidad, mejoras de la calle Herreros, bancos modernistas en Sagasta, arreglar el paseo de los Pelambres, mejorar la iluminación de la plaza de Viriato y del Puente de Piedra, contratar una unidad externa para la limpieza de la ciudad y el apoyo a la innovación en los comercios. "Teníamos propuestas para gastar hasta dos millones de euros, pero el presupuesto da lo que da", aseguró ayer el representante del partido naranja.

Sobre el hecho de que Alcaldía ofreció a Ciudadanos y Cruz Lucas negociar los presupuestos en octubre también se posicionó Requejo. "Se nos ofreció negociar los remanentes, nada más. Lo que no comprendemos es que un equipo de Gobierno en minoría, que se presenta ante el Pleno con unos presupuestos no acordados con la oposición, nos acuse de juego político y de falta de diálogo. Los problemas se derivan de un equipo de Gobierno sectario que está en lucha con todo el mundo, que no da soluciones y que se muestra desafiante con la oposición", añadió el concejal.