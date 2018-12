Las dudas de la oposición presagian un "no" al último Presupuesto de Guarido

El último Presupuesto del mandato elaborado bajo la batuta de Francisco Guarido está más cerca de fracasar que de convertirse en una realidad. La oposición tiene dudas. A estas alturas, con apenas cinco días por delante para el Pleno donde se debatirán las cuentas, los grupos piensan si estos son los proyectos que necesita Zamora. Para ser honestos, la incertidumbre está principalmente en Cruz Lucas, convertida durante este último año en llave de Gobierno y cuyo voto es fundamental para sacar adelante el documento. Poco menos dubitativos están en Ciudadanos, donde aseguran que tienen más a mano el camino de tumbar las cuentas que el de abstenerse. Y tanto el Partido Popular como el bipartito han puesto las cartas encima de la mesa: el primero, votará no, mientras que el segundo cree firmemente que la aprobación se dilatará en el tiempo con un objetivo electoral.

Los grupos municipales se reunieron en la jornada de ayer en torno a la mesa de la Sala de Comisiones para debatir el proyecto de Presupuestos de 2019 que se elevará ante el Pleno el próximo 10 de diciembre. Aunque, como todos reconocieron al final de la sesión, debate hubo bastante poco. El teniente de alcalde, Miguel Ángel Viñas, acusaba tras la reunión que el Partido Popular había acudido "con el único ánimo de enredar y hacer preguntas rocambolescas a los técnicos". Una visión muy diferente de la ofrecida por Clara San Damián, quien denunciaba que la actitud del equipo de Gobierno había sido "incluso desagradable y con una acritud hacia la oposición desproporcionada".

La única realidad, lejos del punto de vista de cada grupo, es que tanto equipo de Gobierno como oposición mantienen posiciones completamente alejadas sobre el Presupuesto de 2019. Los últimos –PP, C's y concejala no adscrita– mantienen que el bipartito les ha presentado el proyecto de cuentas municipales "demasiado tarde" y "sin margen de maniobra para incluir propuestas". En Alcaldía, por su parte, defienden que hace meses que se produjo una comunicación con Ciudadanos y la concejala no adscrita sin que quisieran ellos colaborar en el borrador.

Sea como fuere, las dudas de la oposición presagian un batacazo a las últimas cuentas elaboradas por el bipartito. Francisco José Requejo, socio en Presupuestos durante los últimos años, así lo mantiene. "Ahora mismo estamos más cerca del no que de la abstención y eso es porque nosotros hemos cumplido nuestra parte, que era ayudarles con Presupuestos anteriores, pero ellos no han hecho todo lo que le pedimos", señalaba el portavoz de Ciudadanos. Una línea parecida a la de Cruz Lucas, quien posee el voto necesario para sumarlo a los doce del bipartito y aprobar las cuentas. "Ahora mismo no sé lo que voy a votar. Lo que sí veo es poca inversión y ninguna de las propuestas que hemos realizado durante el último año", comentaba la exsocialista.

En el seno del Partido Popular, a la salida de la reunión, existía más determinación. "O cambia mucho la cosa o votaremos en contra de unos Presupuestos que no representan los que Zamora necesita ni lo que los zamoranos reclaman. No se incorpora ni una de las mociones que hemos conseguido sacar adelante ni existe inversión, así que esa es nuestra postura", expresaba Clara San Damián.

Miguel Ángel Viñas, por último, ofrecía su vaticinio sobre lo que ocurrirá el próximo lunes. "Creo que la estrategia va a ser intentar dilatar los Presupuestos para que no se aprueben", comentaba. "La realidad, no obstante, es que tenemos unos Presupuestos buenos para la ciudad, que no están ideologizados y que, gobierne quien gobierne a partir de mayo, tendrá trabajo hecho para todo el año e incluso parte del año 2020", expresaba. "Es bueno, es apoyable y es lo que necesita la ciudad, por lo que sigo confiando en que saldrán adelante", declaraba el teniente de alcalde.