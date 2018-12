Las luces encienden a los zamoranos

Faltan veinte días para Nochebuena pero Zamora ya tiene montado su quilombo navideño. Un año más, las luces han generado un debate abierto en la calle y han provocado el enfado de los partidos políticos y las asociaciones de comerciantes. Pese a que la colocación de los adornos se encuentra aún en una segunda fase y está lejos de estar finalizada, los primeros visos no han gustado a una opinión pública bastante crítica con el asunto. El Ayuntamiento de Zamora se defiende asegurando que este año se ha invertido el doble de dinero y que hay que esperar al resultado final para valorar, pero pocos o nadie han escuchado esta tesis. Por el contrario, las denuncias sobre la "pobreza" de las luminarias se suceden y han sido el Partido Popular y Ciudadanos los últimos en reaccionar después de que lo hicieran Azeco y Azehos durante el fin de semana.

"Son las cuartas Navidades del alcalde y se ve que no escucha a nadie, por lo que se mantiene en su error". El viceportavoz del Partido Popular, José Luis González Prada, ha expresado el sentir de su formación respecto a la polémica que ha estrenado diciembre en la ciudad de Zamora. "Una vez más, comprobamos el escaso compromiso del alcalde de Zamora con la iluminación navideña", ha señalado. "Y ante las críticas, como acostumbra, Francisco Guarido se pone en el papel de víctima y no es capaz de enmendar los errores de otros años", ha añadido. "Lo que tenemos claro es que cuando se comete el error tres años seguidos es, sencillamente, porque le da igual si las luces le gustan o no a los zamoranos, lo que demuestra que solo piensa en los suyos y no gobierna para todos", ha defendido.

La misma línea de esta crítica ha seguido el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zamora, quien ha acusado al bipartito de "improvisación y mala gestión" en la problemática de las luces de Navidad. "El equipo de Gobierno ha conseguido que se desate la polémica sobre un tema en el que se debería ir de la mano por sus implicaciones económicas", ha aseverado Reyes Merchán. "Pero los responsables municipales solo se encargan de echar balones fuera, no ofrecer mejoras y, lo que es más grave, no hacer ningún ejercicio de autocrítica", ha denunciado la viceportavoz.

El bipartito se encuentra, en consecuencia, en una guerra con diferentes frentes abiertos. Pero en Alcaldía mantienen la calma: "Hay que esperar a que todas las luces estén puestas".