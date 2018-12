eWoman Zamora: El imparable avance de las mujeres

A falta de un mes para arrancar la última hoja del calendario, el primer eWoman celebrado en Zamora el pasado jueves volvió a poner de manifiesto por qué el 2018 ha sido el año de las mujeres. Ya fuera en el campo financiero, de las nuevas tecnologías, la formación o del emprendimiento, la cercana experiencia de cuatro zamoranas de éxito en el ámbito profesional sirvió de motivación para las decenas de asistentes que se dieron cita en el Consejo Consultivo de Castilla y León gracias a esta inspiradora jornada organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA junto a Prensa Ibérica con el patrocinio de CaixaBank, Aquona, el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial y MMT Seguros, en colaboración con Joyería Jolfer y Carmen Rebollo Estilistas.

Ensalzar el talento y los valores del sexo femenino en el entorno laboral fue uno de los principales objetivos del acto, inaugurado por la directora de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Marisol López del Estal, una de las seis directoras de periódicos del grupo editorial Prensa Ibérica al que pertenece este diario. "Llevamos generaciones luchando por hacernos visibles en campos que tradicionalmente se asociaban al hombre". Sin ir más lejos, en base a su propia experiencia personal, pese a la mayoritaria presencia femenina en las facultades de Comunicación, en el mundo del periodismo los puestos de directivos están también mayoritariamente en manos de los hombres. "Pero las excepciones, afortunadamente, pasan a ser la regla".



Marisol López del Estal, directora del periódico LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

A su juicio, "las mujeres hemos ganado el mundo de la formación y seguimos imparables a ocupar el puesto que merece un colectivo que suma más del 50% de la sociedad. Nada permanece inmutable, todo cambia y las mujeres somos motor de cambio". Además, en su discurso, López del Estal elogió el papel de las generaciones de zamoranas "que trabajaron codo con codo junto a los hombres en el campo, además de atender los hogares en épocas difíciles contribuyendo con un enorme esfuerzo a que los pueblos no mueran". Un reconocimiento al que se sumó la presidenta de la Diputación de Zamora, Mayte Martín Pozo. Durante su intervención, la regidora provincial defendió que las mujeres rurales han sido y son quienes "sustentan la provincia" y además "de forma callada" por haber permanecido a lo largo de la historia "en un segundo plano" a la sombra de los hombres. Una circunstancia que por fortuna, también ha ido cambiando en la esfera pública. De hecho, Martín Pozo es una de las cinco únicas presidentas de Diputación que hay en España. Un "orgullo", según sus palabras, que se extiende hasta la plantilla del ente provincial, integrada por más trabajadoras que trabajadores, gracias a los principios de igualdad, mérito y capacidad por los que se rige la institución.



Mayte Martín Pozo, presidenta de la Diputación Provincial de Zamora.

En la misma línea, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora, Adoración Martín, encargada de clausurar el evento, ahondó en el momento de cambio que se vive en la actualidad en una sociedad digital que no entiende de brecha de género. "Sois un futuro prometedor, un presente muy potente, estáis rompiendo barreras", aseguró dirigiéndose a las ponentes. "Internet es un espacio de igualdad y tenemos que aprovecharlo (€) Tenemos que recuperar el comercio tradicional y avanzar en el comercio digital", defendió recordando la batería de medidas impulsadas por el Consistorio de la capital en favor del comercio y animando a las emprendedoras a seguir luchando.

Carmen Carnero: "Hay que adaptarse al cambio"

Carmen Carnero, subdirectora de Sistema de Tarjetas y Medios de Pago.

En un mundo que avanza a velocidad de crucero en el aspecto laboral, la zamorana criada en Bermillo de Sayago Carmen Carnero Silvo arengó a las mujeres a desterrar los miedos y ser partícipes del cambio.

En su ponencia titulada "Tú. Marca Personal", la subdirectora general de Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, S. A. y responsable de Tecnología, Operaciones y Gestión del Fraude realizó un pequeño recorrido histórico por las cuatro revoluciones industriales para evidenciar -parafraseando a Heráclito- que "todo fluye y nada permanece", de ahí que resulte imprescindible la capacidad de cambio y además ahora a una mayor velocidad. Pero, ¿cómo? Dejándose guiar por la "brújula interior" de cada uno, enfocando el desarrollo personal en los talentos naturales sin obviar los "puntos ciegos" y aceptando el fracaso como "necesario" para evolucionar, según las claves aportadas por Carmen Carnero.

María Belén Rodríguez: "Los miedos son criminales"



María Belén Rodríguez, directora de negocio de CaixaBank en El Bierzo.

Citando las estimaciones del Foro Económico Mundial, María Belén Rodríguez Villar, directora del Área de Negocio de CaixaBank en el Bierzo y natural de Manganeses de la Polvorosa, recordó que según un reciente estudio de la entidad, la igualdad entre hombres y mujeres no sería efectiva hasta el año 2186. Una fecha aún demasiado alejada cuya distancia podría ser reducida con una serie de consejos: como el de no tener miedo.indicó.

Tras 17 años de trayectoria, entre otras lecciones reveló que no quiere ser una jefa sino una líder y alentó ser mujeres "valientes, no perfectas" para llegar más lejos. "Cuando hay un puesto, un hombre con saber el título y que cumple solo una característica ya está levantando la mano y nosotras necesitamos tener 15 cualidades de las 10 que piden porque pensamos que si no, no nos van a coger. Os animo a lanzaros al vacío, hay veces que es necesario".

Renata López: "Formación es productividad"



Renata López, directora de Esla Centros de Formación.

"Ser empresaria, madre y mujer. Una cuestión de convencimiento", fue el título de la ponencia de Renata López, directora de Esla Centros de Formación S. L. Durante su conferencia, Renata López desveló algunos de los trucos para lograr esa compleja conciliación entre la faceta laboral y la familiar. "La empresa te da satisfacciones y te da disgustos... pero tiene que salir adelante porque es tu creación, como un hijo", comparó.

Y a tal efecto, "invertir en formación al final redunda en una mayor productividad y competitividad en el ámbito profesional", aseguró. En este sentido, la directora de la academia recordó que el actual mercado no te permite frenar, de ahí que resulte necesario seguir avanzando. "Aunque estemos en un momento dulce, no es posible quedarse porque llegarán nuevos competidores".

Dejar a un lado los temores y en especial el miedo al fracaso, fue uno de los principales consejos para continuar en pie en la vorágine de una sociedad en "continua evolución".

Rosa Chacón: "Es la mujer la que abre Zamora"



Rosa Chacón, emprendedora y presidenta de AZME.

Gracias a sus veintidós años tomando las riendas de su trabajo ejerciendo como esteticista, productora de espectáculos o dependienta de su propia tienda de ropa, Rosa Chacón, presidenta de la Asociación Zamorana de Mujeres Empresarias (AZME), relató su experiencia emprendedora como ejemplo de todas aquellas féminas que cada día levantan la trapa de sus comercios: "Es la mujer zamorana la que abre Zamora todos los días", resumió.

Durante su intervención, con tintes reivindicativos, reclamó la llegada de la banda ancha de Internet a la provincia y mayor agilidad en la concesión de licencias como factores imprescindibles para el "resurgir" de los pueblos y, por ende, de Zamora. Su "culo inquieto", como le dicen, le llevó a fundar junto a cuatro amigas en el año 2009 la Asociación Zamorana de Mujeres Empresarias, un colectivo gracias al cual han surgido nuevas sinergias entre empresas y que actúa como punto PAE, Punto de Atención al Emprendedor, para seguir apoyando a las trabajadoras por cuenta propia.