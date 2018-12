Los analistas apuntan a un repunte de Vox en Castilla y León similar al de Andalucía

Vox ha llegado "para quedarse". Así lo creen los politólogos zamoranos Manuel Mostaza y David Redoli tras los resultados que el domingo arrojaron las elecciones en Andalucía. Tanto uno como otro coinciden en la importancia que la política nacional ha tenido en el voto de los andaluces y apuntan, en referencia a futuros comicios, que la situación podría repetirse en Castilla y León. "La nuestra es una comunidad donde la política nacional también tiene un gran reflejo en las urnas", asegura Redoli.

Los analistas, salvando las distancias entre partidos, relacionan el auge que Vox ha tenido en Andalucía con el que Podemos manifestó en las elecciones europeas del año 2014. "Como pasó entonces, ahora ha tenido buenos resultados un partido que propone patear el tablero, cambiar las reglas del juego", apunta David Redoli. "Como pasó con Podemos, creo que etiquetar a Vox como extrema derecha está pasado. Se mueven en otras lógicas. Si Podemos hablaba de la gente contra la casta Vox habla de patriotas contra no patriotas. Plantean un escenario donde las viejas categorías de izquierda a derecha no tienen tanta importancia", añade por su parte Manuel Mostaza. "Los partidos populistas buscan su ocasión con las crisis. Podemos forzó con el 15M y Vox ha hecho lo propio para atraer el voto de una ciudadanía que se siente española, que cree que la inmigración descontrolada es un problema o que la crisis económica no desaparece", añade.

Lo que es "evidente" es el alto peso de la política nacional en los comicios de anteayer. "El nacionalismo catalán activa otro, que es el español", asegura Redoli. "También se ve en el caso de Ciudadanos. Los dos partidos que han llegado a las elecciones sin la mochila del caso catalán, porque hay que recordar que el PP aplicó un artículo 155 flojo, han sido los que han subido. También hay que recordar que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno gracias a los votos de los partidos independentistas catalanes y es muy complicado explicar esto en territorios como Andalucía. La campaña de perfil bajo del PSOE no ha sido suficiente en este sentido", añade Manuel Mostaza.

La importancia de la campaña es otro de los grandes asuntos. Las encuestas de hace unas semanas daban más de 40 escaños al PSOE y solo uno a Vox y el resultado final dista mucho de ese punto. "La gente no lo ve porque no se pueden publicar, pero las encuestas de jueves, viernes y sábado daban ya una importante subida de Vox. De hecho, el domingo por la mañana ya se hablaba de diez representantes, lo que muestra la evolución", apunta Mostaza. Para Redoli es también destacable la "amplificación mediática" que se ha dado al partido de Santiago Abascal, "inusual teniendo en cuenta que ni siquiera tenía representación" y que se ha acrecentado "con las declaraciones de otros partidos, que han puesto el foco en los representantes que podía conseguir Vox".

Reacciones políticas

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, aseguró ayer que "está demostrado que la suma resta" y consideró que sería conveniente "reflexionar" en el seno de Izquierda Unida respecto a la relación con Podemos. "Tendría que abrirse una reflexión en mi organización al respecto. No digo de otras, sino de la Dirección de Izquierda Unida. La suma de dos partidos no saca más que los votos sumados de ambos, sino que se consigue menos", recalcó, en alusión a los resultados obtenidos en las elecciones andaluzas, en las que la coalición Adelante Andalucía, formada por Podemos e Izquierda Unida, obtuvo el domingo 17 escaños, tres menos que en los comicios de 2015. Guarido tildó de "muy preocupante" la irrupción de Vox. "El resto de partidos debería formular algún tipo de gobierno en el que no participara la gente xenófoba", apuntó el alcalde.

Por su parte la secretaria de Organización del PSOE regional, Ana Sánchez, pidió un "ejercicio serio de reflexión" en la izquierda para que se vea que son "útiles en la resolución de los problemas de los ciudadanos" y miró a la "desmovilización fruto de un descontento y cabreo", en unos argumentos que afirmó que van a trasladar a los órganos federales cuando éstos sean convocados. Sánchez no quiso culpar a Susana Díaz de los resultados.

El presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó por su parte que los andaluces "han apostado por el cambio y los políticos tienen que estar a la altura del mensaje que han trasladado los ciudadanos" y consideró que el próximo presidente de esa comunidad tiene que ser el candidato popular, Juan Manuel Moreno.

Por último el portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, aboga por el cambio "sensato y moderado" en Andalucía del candidato de su partido, Juan Marín, y asegura que no hay "territorios que sean de los partidos", sino de ciudadanos libres e iguales. "Desde Ciudadanos creíamos que el cambio era posible y los andaluces lo han hecho posible. Se ha producido un resultado histórico y que es espectacular para Ciudadanos", valora Luis Fuentes al respecto de los resultados electorales de la selecciones celebradas el domingo en Andalucía.