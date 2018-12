Míster Zamora: Un chico "fitness" y DJ

Una lesión de hombro cuando hacía piragüismo le llevó a echar más horas en el gimnasio que subido a la canoa. Y fue entonces cuando descubrió el fitness, una saludable pasión que le ha llevado a ser elegido como representante de Zamora en el próximo concurso de Míster España. Manuel Escalante, de 23 años, 1,83 metros de altura y 86 kilos de peso, será el candidato masculino que optará a convertirse en el hombre más guapo del país en el certamen nacional de belleza que tendrá lugar en Villanueva de la Jara (Cuenca) entre el 30 de junio y el 6 de julio. Unas fechas en las que Manuel tendrá que estar ultimando su Trabajo de Fin de Grado para graduarse en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (antigua carrera de INEF).

Sus padres ya le han advertido que primero apruebe todo y luego vaya al concurso, aunque lo cierto es que a falta de seis meses para su presentación, ya tiene claro de qué versará su TFG. Realizará un estudio comparativo de la fuerza unilateral vs bilateral, analizado desde un punto de vista sistemático y biomecánico.

Y es que tras la primera toma de contacto con las pesas en Zamora a raíz de la lesión, mientras cursaba la carrera en Valladolid se apuntó al gimnasio más cercano de su casa. En realidad, era un centro de culturismo, por lo que empezó a adentrarse aun más en este mundillo. Tanto que comenzó a competir en Men's Physique, una categoría "en la que prima la estética general, que seas un chico atlético y que al verte, los jueces digan: yo quiero ser como ese chico, definido pero sin excesiva musculatura", explica. De hecho, en la última competición logró un meritorio cuarto puesto nacional, ostentando el "orgullo" de ser el primer zamorano en colarse entre los cuatro mejores de España.

Gracias a su figura armónica y proporcionada, el culturista Freddy Lorenzo le animó a presentarse al concurso provincial de Míster Zamora. Y así lo hizo hasta que un día recibió la llamada de Cres del Olmo, organizador del concurso a nivel nacional, y le dijo que era el elegido. "Tengo ganas de dejar a Zamora en una buena posición", confiesa.

Apasionado de la nutrición y el deporte, se define como un chico "sencillo y positivo", que siempre se levanta "con ganas de aprovechar el día". Su filosofía reside en la constante motivación, teniendo siempre un objetivo que perseguir. "El concurso de Míster España no me lo voy a tomar como las competiciones en las que salgo a ganar, sino como una experiencia para aprender y mejorar, aunque también lucharé en las pruebas que creo que puedo vencer como la del bañador, tengo que aprovechar que tengo un cuerpo trabajado", reconoce.

Recientemente, ha desfilado en la pasarela de la Feria de la Boda y también ha ejercido de modelo para distintas sesiones fotográficas de moda. Además, varias marcas ya se han fijado en él gracias a su página oficial de Facebook (MRI Zamora 2019 Manuel Escalante) y su cuenta de Instagram (@manu_escalante1), donde atesora casi 2.500 seguidores. "Las redes sociales son un arma de doble filo, por una parte te ayudan a mostrar las cosas que a ti te gustan y compartir información, pero la gente también te juzga y no debería ser así, no solo somos lo que subimos". Debido a su carácter inquieto, asegura que no para de hacer cosas y, entre otros asuntos pendientes, quiere volver a retomar dos de sus grandes aficiones: la fotografía y la música electrónica después de hacer sus pinitos como DJ en varios locales de la ciudad.