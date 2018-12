Pedro Blanco, el taxista de VOX y el "alcalde comunista" de Zamora

Una publicación de Twitter comenzó a correr como la pólvora por las redes de los zamoranos en la tarde del sábado y a lo largo de toda la mañana del domingo. El periodista de la Cadena SER, Pedro Blanco, había venido hasta Zamora y una de las primeras personas que se cruzaron en su camino fue un taxista que apoyaba a VOX y que no habría dudado en "tirar por la ventana" a Francisco Guarido por restringir el tráfico en el centro de la ciudad.





He paseado por Zamora. He disfrutado de su románico. De sus edificios modernistas. He comido unas tapas estupendas y probado un buen vino. He olvidado pronto al taxista