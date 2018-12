Gloria y ocaso de un milagro efímero

Hasta la fecha se ha escuchado el ruido: "el Pórtico, sí; el Pórtico, no". Finalmente el "no" se impondrá y el ciclo de música antigua, un "unicum" a decir de los expertos, descansará para siempre. En realidad, lo que hará será dejar de sonar. Es el estado de shock tras la noticia de la muerte del festival. Después vendrá la asunción de la realidad, el momento más duro. Será en marzo, cuando las puertas de San Cipriano permanezcan cerradas. Y finalmente, el duelo, al menos, para los aficionados de la música antigua y de una de las mejores propuestas europeas. "Con el Pórtico, Zamora pierde a un hijo, a uno de los más destacados". Así resume los hechos Eduardo López Banzo, director de orquesta que ha participado en las propuestas del director del festival, Alberto Martín, en varias ocasiones.

Y esa es la pregunta que cabe hacer a quienes han sido protagonistas del ciclo de música antigua durante sus 16 años de vida. ¿Qué pierde Zamora con la desaparición del Pórtico? Para el maestro Jordi Savall, que ha actuado en tres ocasiones, la ciudad "pierde la oportunidad de ofrecer a los jóvenes músicas que son muy importantes, que relatan también parte de la historia de la ciudad". Fahmi Alqhai, director de Accademia del Piacere, que protagonizó este año uno de los momentos sublimes del festival, esta tierra se queda sin "un bastión cultural muy importante. Es una tristeza para Zamora, pero también para España y para el mundo de la música y del arte".

Por su parte, Aarón Zapico, responsable de Forma Antiqua, la situación a la que se enfrenta la ciudad "es de muy poca inteligencia y falta de visión de futuro". Zapico, que ha dirigido varias ediciones del Festival de Gijón, "Zamora, como Oviedo o Gijón, son ciudades que no están sobradas de este tipo de estímulos creativos. Si hay un problema, se pueden buscar soluciones, pero las instituciones no pueden dejar caer un árbol con un tronco tan sólido y que ha dado unos frutos tan jugosos". Desde Alemania, la cantante María Jonas -cuyo sueño era interpretar su obra "Ordo virtutum" en Zamora- "es una gran lástima que desaparezca una iniciativa así, buena para una ciudad con tantas iglesias románicas, tan adecuadas para este tipo de música".

Poco más de tres lutros han valido para colocar el Pórtico entre los grandes del país y del contexto europeo, dentro del ámbito de la música antigua. "No hay tantos festivales en el mundo que tengan espacios tan bellos como Zamora, que es un monumento en sí misma. Cada día hay mejores auditorios y escenarios, pero menos espacios históricos", precisa Savall, uno de los músicos -violagambista y director- más prolíficos e internacionales del país. "Se me ocurre comparar este festival con los grandes de Europa, con alguno de los que se hace en Francia o con el de Utrecht (Países Bajos). El ciclo zamorano es más joven, pero ya había emprendido ese camino como referencia internacional, estaba en esa liga; por eso, me parece increíble que las instituciones públicas prescindan de él", remata el clavecinista Eduardo López Banzo.

Y aunque desde España se mira a Centroeuropa con envidia por el respaldo y la valoración que la música clásica reciben de sus vecinos e instituciones, no es oro todo lo que reluce. La cantante María Jonas, antiguo miembro de Sequentia, uno de los mejores grupos de música antigua del mundo, precisa que "hay que decir la verdad: el apoyo a la música en Alemania también es un problema. Cuando falta el dinero, la cultura es siempre la que lo paga. Los teatros y las orquestas hay que mantenerlos porque hay que pagar los sueldos, pero los festivales son independientes, voluntarios, y, finalmente, prescindibles".

La edición de 2019 está ya descartada y la última esperanza tiene fecha: 2020. El Ayuntamiento aprobó esta semana una moción para que sea la institución local quien lidere la nueva etapa, pero la concejala, María Eugenia Cabezas fue tajante: "Sin Alberto Martín, no". Pero, ¿qué modelos de gestión son adecuados para que un ciclo como este sobreviva a los embates de las subvenciones y de las trabas burocráticas? En esto, hay matices. "No creo que las instituciones deban implicarse demasiado, su estructura es más lenta, pesada y menos flexible. Es mejor confiar en una fundación que asuma todas las labores, desde la infraestructura a la producción", precisa Eduardo López Banzo.

Sin embargo, Aarón Zapico sostiene que "la cultura en España está muy subvencionada y, de alguna manera, es difícil que no esté politizada". En su caso, el líder de Forma Antiqua apuesta por "impregnar la ciudad del festival, que los vecinos lo sientan como algo suyo, como en el caso del fútbol. Es fundamental que los ciudadanos lo peleen como algo propio, como si fuera la mismísima iglesia de San Cipriano la que estuviera en peligro". Fahmi Alqhai, responsable del Festival de Música Antigua de Sevilla, coincide en que "tenemos que seguir apoyándonos en lo público. Lo ideal sería poder salir adelante con capital privado, pero en España estamos muy retrasados, todavía carecemos de una ley de mecenazgo que haga interesante para las empresas involucrarse en proyectos culturales".

Por su parte, Jordi Savall apuesta por "importar" el modelo americano, basado en la financiación privada de las iniciativas culturales, a través de personas y empresas comprometidas con el arte. De cualquier manera, todos los directores, músicos y gestores culturales consultados llaman a "luchar" y evitar la muerte definitiva del Pórtico, ahora que aún hay tiempo para no tener que lamentarse con el retrovisor puesto.