Las obras estructurales del viaducto del Duero en la A-66 se retrasan dos meses

Las obras del puente sobre la autovía A-66 se prolongarán más tiempo de lo previsto en un principio, y tienen un importante alcance, ya que consisten en reforzar la estructura de un viaducto que tiene apenas una década de vida. El 28 de mayo se cortaba el tráfico de la autovía A-66 en dirección norte (hacia Benavente) a la altura del enlace de Moraleja del Vino, con el fin de comenzar las obras de emergencia de reparación del primero de los viaductos, lo que obligó a desviar el tráfico por la carretera de Cañizal, el Puente de los Tres Árboles y la carretera de Aldehuela. Si en aquel entonces se estimaba el cinco meses el plazo de ejecución de las obras, ahora el Ministerio de Fomento fija la fecha prevista de finalización para principios de 2019. A continuación comenzarán los trabajos de reparación del puente paralelo, el que da servicio a la autovía A-66 en dirección sur, aunque en este caso no se desviará el tráfico por otras rutas, sino que se destinará un carril de la parte del puente ya reparada para cada sentido de la circulación.

La explicación de Fomento es que "de las inspecciones básicas que se han ido realizando a los viaductos paralelos de la A-66 sobre el río Duero en Zamora, se ha desprendido la conveniencia de modificar la sección transversal del puente mediante unas chapas verticales de acero estructural adosadas a las vigas de los viaductos y al tablero existente". Se trata por tanto de una reparación estructural de envergadura en un puente doble que lleva apenas una década en servicio, pero que ha dio problemas antes incluso de su inauguración.

"Cabe un brazo"

El que se convirtió el cuarto puente sobre el río Duero en la ciudad de Zamora fue inaugurado por el entonces delegado del Gobierno en Castilla y León, el zamorano Miguel Alejo y la secretaria de Estado de Fomento, Josefina Cruz el 2 de abril de 2009, coincidiendo con la apertura al tráfico del tramo denominado Río Duero Zamora Sur de la A-66 o Autovía de Ruta de la Plata. El paseíllo inaugural se producía tres meses después de lo previsto, ya que la intención de las autoridades era haber cortado la cinta y destapado el hito con el nombre de la titular de Fomento por aquel entonces, Magdalena Álvarez, el 30 de diciembre anterior. Sin embargo, había surgido un problema, la aparición de "un hueco de siete centímetros" entre la estructura y los pilares centrales del puente, según explicó gráficamente la por entonces portavoz del PP provincial, Clara San Damián, "por los que cabía un brazo".

El ingeniero que diseñó el puente, el prestigioso Javier Manterola, autor también del Puente de los Poetas, no fue demasiado explícito al explicar en su día los problemas que aquejaban al viaducto, aunque sí aseguró que se debían tanto al diseño como a la ejecución y que eran de "fácil solución", ya que no afectaban a la estructura ni requerían desmontar la obra. Sí reconoció que en esas condiciones, es decir, con las deficiencias observadas sin reparar no se podía abrir al tráfico el viaducto. Nunca se supo si, como dijo en su día el PP, fueron las "prisas por querer inaugurar" el tramo de autovía las que provocaron el fallo en el puente.

Acero

El puente ha estado en servicio durante este periodo de menos de diez años con algunos problemas que parecían menores en su plataforma, aunque abierto continuamente al tráfico. Hasta que el pasado mayo se cerraba el viaducto, en los dos sentidos, para unas obras que incluyen un refuerzo de la sección con chapas de acero estructural.

Desde luego no es nada habitual que un puente de nueva construcción necesite una reparación de este calibre con apenas una década de vida. Sólo resta esperar que esta vez quede bien.