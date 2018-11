Guarido pretende dar lustre al estanque "Félix Rodríguez de la Fuente" de Valorio

El Ayuntamiento acometerá próximamente la impermeabilización y acondicionamiento del estanque "Félix Rodríguez de la Fuente" de Valorio. Así lo ha anunciado este domingo el alcalde, Francisco Guarido, que ha señalado que, "con la actuación proyectada, se pretende solucionar los problemas de llenado del vaso: estanqueidad, control de nivel y vaciado, aprovechar para poner en valor la escultura central del estanque e instalar un sistema de recirculación de agua que permita su oxigenación natural".

Según ha señalado el responsable municipal, el problema de la estanqueidad pasa por una actuación global en toda su superficie y en el contorno. "Para mantener el estanque con agua de forma continua es necesario realizar una reparación global de la solera y los bordes para eliminar las fisuras por las que se pierde agua. Una vez tratado, reparado y regularizado el vaso, se aplicará una impermeabilización a base de pilurea mediante una máquina de proyección bicomponente en caliente", ha apuntado.

El principal objetivo de la actuación es la puesta en valor de la escultura en homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente, "lo cual implica que el estanque deba tener agua de forma continua". El primer objetivo se consigue retirando la vegetación y las arbustivas que rodean la escultura. Se prevé la retirada de todas las arbustivas que rodean la escultura y la eliminación de la "isla" actual, de modo que la escultura quede exenta, sin nada que la rodee. Se construirá una peana circular de hormigón que la mantenga en la posición actual para que no sea preciso moverla durante la actuación, preservando así su integridad.

Actualmente, el desagüe y aliviadero del estanque vierten hacia el bosque sin un punto concreto. "Se propone la construcción de un desagüe que conecte el fondo del estanque y el aliviadero con el colector de saneamiento que discurre por el paseo principal del bosque, junto a la zona de restauración", ha apuntado el alcalde.

El llenado del estanque en estos momentos es manual porque carece de sistema de aliviadero y de control de nivel, de modo que exige de la dedicación casi exclusiva de un operario para controlar el nivel del agua, por lo que en los últimos años se ha decidido no llenarlo. El sistema de desagüe y vaciado también es deficiente porque se trata de una canalización que no parte del punto más bajo y no tiene conexión con la red de saneamiento, así que el agua se vierte directamente al terreno. "Todos estos problemas serán solucionados", ha afirmado Guarido.