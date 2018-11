Adoración Martín: "La economía digital supone un campo de actividad importante para la mujer"

Adoración Martín es la concejala de Igualdad y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Zamora, institución que patrocina el evento eWoman, una jornada que mostrará y pondrá de relieve experiencias de mujeres de éxito en el entorno profesional y tecnológico. Organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica, el evento eWoman se celebrará el 29 de noviembre en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León. La iniciativa cuenta con el patrocinio de CaixaBank, el Ayuntamiento de Zamora, MMT Seguros y Aquona y con la colaboración de Joyería Jolfer, Carmen Rebollo Estilistas y el Consejo Consultivo de Castilla y León.

Durante la jornada, mujeres de diferentes perfiles compartirán sus experiencias a través de charlas cortas y dinámicas. Empresarias y profesionales darán las claves del éxito de su trayectoria, en un encuentro que pretende servir de motivación, inspiración e incluso impulsar la creación de empresas y fortalecer la presencia de las mujeres en los altos puestos directivos.

-El Ayuntamiento apoya el evento eWoman, ¿por qué ese apoyo a este evento desde la Concejalía de Igualdad y Desarrollo Económico?

-Lo apoyamos porque apoyamos todas las iniciativas que tienen que ver con el desarrollo económico de la ciudad y con el apoyo a las mujeres. La Concejalía de Igualdad y Desarrollo Económico tiene un reto por delante, que es ayudar al desarrollo de la ciudad, al desarrollo social y al desarrollo económico.

-¿Cree que es importante que se muestren los casos de mujeres de éxito en el mundo empresarial y tecnológico?

-Creo que es importantísimo porque se vea el liderazgo de las mujeres y porque estamos en un momento económico de cambio total. Aparentemente la economía digital y la economía innovadora parece que no se ve, pero está subyacente en mucha actividad económica de Zamora. Hay un montón de empresas que, por los costes económicos que tiene tener un establecimiento abierto, han utilizado y están utilizando la vía digital, el comercio electrónico y la economía colaborativa en Zamora. Eso es un salto y un reto que tiene el desarrollo económico de la ciudad y de la provincia. Creo que es importantísimo desde un punto de vista igualitario porque el mundo digital y tecnológico supone un amplio reto para las mujeres. Es un mundo en el que considero que competimos en igualdad de condiciones, es decir, cuando una mujer está tecnológicamente preparada es igual y no tiene que haber ninguna discriminación ni ninguna brecha entre hombres y mujeres. Engancharnos a la economía digital supone un campo de actividad de futuro y de presente muy importante para las mujeres. Ahí vamos a ser iguales absolutamente en éxitos y fracasos que los hombres. Hay un montón de mujeres tecnológicamente avanzadas y la economía colaborativa, la economía digital y la realidad aumentada están llenas de aportes de las mujeres. Creo que las mujeres en el mundo digital aportamos cosas muy importantes, como el estar, el no tener que competir con el techo de cristal que se produce en la economía tradicional, aportamos actividad, imaginación, nuevos valores, nuevos productos y una visión de la empresa más femenina, más abierta, más igualitaria y menos discriminatoria. Tenemos mujeres ingenieras con aportaciones tecnológicas innovadoras muy importantes en la provincia y pequeñas empresarias que han cerrado su establecimiento, pero se han establecido vía comercio electrónico y tienen un mundo a su disposición porque la ventaja en la economía digital y el comercio electrónico es que van a tener competidores internacionales, pero también consumidores internacionales. Esto abre un montón las perspectivas de futuro del nuevo comercio y a mi me parece importantísimo.

-¿Cómo apoya la Oficina Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Zamora a las empresas?

-Desde la OMD mantenemos un presupuesto de más de 210.000 euros para apoyar a las empresas que se radiquen en Zamora. Hemos cerrado en octubre la primera fase de la convocatoria pública para la concesión de ayudas destinadas a la creación de empresas. Recibimos 22 expedientes y hemos dado subvenciones, por ejemplo, en materia de alquiler por 88.000 euros y en materia de inversión por 79.000 euros para empresas y autónomos que se han establecido en Zamora. Destinamos cerca de 30.000 euros exclusivamente para mujeres empresarias y otro tanto para proyectos de innovación porque desde la OMD consideramos que hay que potenciar el comercio electrónico y las empresas de innovación tecnológica. Considero que Zamora puede ser utilizada para esto porque ya no necesitamos grandes espacios para crear grandes industrias, sino que ya son pequeñas industrias radicadas incluso en el salón o en la cocina de tu casa, donde vía Internet, vía comercio digital y vía economía tecnológica te ofreces al mundo. Desde el Ayuntamiento estamos dispuestos a apoyar cualquier iniciativa que se nos ofrezca en este sentido.

-¿Todavía queda por hacer en cuanto al papel de la mujer en la empresa tradicional?

-En Zamora tenemos bastantes empresarias y estamos dispuestos a apoyar a todas las empresarias que quieran radicarse en la ciudad. De las 12 empresas que han cobrado las subvenciones de la OMD, seis, es decir el 50%, son empresas de mujeres empresarias. La proporción en el comercio tradicional está al 50% entre hombres y mujeres en la ciudad porque el comercio minorista está regido por mujeres.

-La tecnología es progreso, pero ¿también la igualdad es progreso?

-Evidentemente, la igualdad es más progreso todavía que la tecnología desde mi punto de vista porque en cuanto que las mujeres sean conscientes de su poder y de su saber, van a romper todos los impedimentos y todos los obstáculos que tienen. Ahora mismo tenemos unas generaciones muy preparadas de chicas jóvenes que compiten en igualdad con los varones y se están rompiendo todas las brechas que había antes. Este evento eWoman es manifestación de esto, de que hay mujeres muy potentes en la ciudad y en la provincia que están rompiendo todos los techos de cristal.

-¿Qué se hace desde la Concejalía para lograr la igualdad?

-La Concejalía de Igualdad tiene una función de apoyo y sensibilización y también tenemos que estar bregando con el tema de la violencia de género. Desde la Concejalía se busca la sensibilización social, el apoyo a las mujeres, a las víctimas, el compartir con las mujeres y con las niñas y abrirle nuevas perspectivas a las chicas. El año pasado hicimos en el Campus Universitario una jornada con mujeres científicas incentivando a las niñas a que estudien carreras técnicas porque el futuro es la tecnología y la ciencia, sin abandonar lo que es la cultura o las áreas de humanidades, donde las mujeres estamos más representadas. Tenemos que concienciar a esos sectores del área social de la lucha igualitaria. Nos están ayudando mucho las educadoras, pero también tenemos que pedir a las educadoras que incentiven los estudios científicos y matemáticos en las niñas porque se está viendo que las actitudes de los propios profesores crean brechas educativas entre niños y niñas. Esa es una de las cosas que intentamos paliar.

-¿Qué cree que haría falta para que la igualdad fuera real?

-Luchar mucho, pero yo estoy muy esperanzada. Creo que este año 2018 ha sido un antes y un después en la igualdad. Ha habido un movimiento de mujeres y se han roto muchísimas barreras. El siglo XXI es el siglo de las mujeres y esta década lo va a ser. Todas las mujeres jóvenes tienen un futuro y tienen que luchar porque ha habido muchas mujeres antes que también han luchado, pero los logros los van a ganar ellas.

-¿Animaría a la gente a asistir a la jornada eWoman Zamora?

-Sí, porque creo que es un reto y en este evento tienen que estar representados todos los sectores económicos, instituciones y colectivos sociales. Además, tenemos que estar comprometidos con el apoyo a este proyecto y que sea algo más que un evento de un día. Quiero que sea una línea continuista y se tiene que fomentar