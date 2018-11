El Rey del Rock vive

La muerte de Elvis Presley conmocionó al mundo hace 41 años, pero su figura, su baile y su rock and roll permanecen. El norteamericano Greg Miller, considerado como el mejor imitador del Rey del Rock, actúa mañana en el Teatro Ramos Carrión de Zamora en el espectáculo "Elvis Vive".

Aclamado por la crítica de todo el mundo por su papel de Elvis Presley, podría decirse que Greg Miller es la reencarnación del gran mito.

Actor en "Leaving Las Vegas" junto a Nicolas Cage, entre otras producciones, el norteamericano Greg Miller se subirá al escenario del Ramos Carrión junto a una banda excepcional de nueve músicos e interpretarán muchos de los grandes éxitos de una de las grandes leyendas de la música.

El artista protagonista del tributo conoció a Elvis Presley en su juventud y mantuvo una estrecha relación con él en los últimos cuatro años de vida del inmortal artista.

Por su magnífica presencia y cuidada voz, Greg Miller ha recibido reconocimientos a nivel mundial. En 1992, el artista aterrizó en Las Vegas y fue figura absoluta hasta 2004 en "Legends in concert".

Con este espectáculo, recorrió Estados Unidos de costa a costa, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, México, Alemania y Japón. En 2006 creó su propia compañía y recorrió el mundo junto a su orquesta y sus cantantes.

Trayectoria artística

Desde entonces, ha presentado tres espectáculos. Se trata de "Elvis live in Vegas", "Rock Rhytm and Blues" y "Elvis and Blue Hawai". Además, la crítica ha reconocido al artista, año tras año, como "el mejor Elvis del mundo" por el espectáculo que llega mañana a la capital zamorana.

En la trayectoria artística de Miller destaca también que ha sido invitado por los más famosos programas de la televisión americana.

Los zamoranos y admiradores incondicionales de Elvis podrán disfrutar mañana sábado del espectáculo musical homenaje al cantante estadounidense. Es, sin lugar a duda, la mejor manera de conocer el trabajo que el Rey del Rock ofreció en vida en los grandes escenarios de todo el mundo.

Ahora, 41 años después de su muerte, el espectáculo "Elvis Vive" rinde tributo a la desaparecida estrella del rock and roll con un musical con sonido en directo, con un artista que desempeña su papel a la perfección y con una puesta en escena impecable.

Las entradas para ver reencarnarse a Greg Miller en Elvis Presley ya están a la venta. Que comience el show.