Amancio Prada, músico: "Canto lo que verdaderamente me enamora"

El músico Amancio Prada regresa hoy a las 20.30 horas al Teatro Principal. En esta ocasión, el cantautor ofrecerá un recorrido musical por poemas de múltiples autores que tienen en común su origen, Castilla y León.

-La propuesta con la que seducirá esta noche al público pasa por esta tierra, por esta región.

-Todo surgió a raíz de una actuación propuesta por la Junta de Castilla y León con motivo de los premios que entrega por Villalar. Me di cuenta de que tenía una canción de Gamoneda, Premio de las Letras o de Mestre, que luego lo logró... fue un hallazgo darme cuenta que son tantos los poetas de nuestra regional que he cantado. A lo largo de estos años se han ido acumulando canciones que quedaban fuera del programa habitual de conciertos porque me gusta darle a los recitales un unidad temática o autor, como ha sido el caso de Santa Teresa, San Juan de la Cruz o bien Rosalía de Castro, entre otros muchos. El público de Zamora, que siempre me ha acogido con cariño y con mucha atención, escuchará canciones nuevas que no me habrán oído porque muchas no están grabadas. Algún día haré un disco con este título o bien con ese paraguas (risas) porque tengo canciones de Antonio Colinas, de Antonio Gamoneda, dos o tres de Enrique Gil y Carrasco ?. unidas a tantas de Agustín García Calvo y del romancero porque el disco de romances de León no lo he presentado en Zamora y cantaré un puñado de romances. Yo camino por la vida y me dejo sorprender y enamorar y canto lo que me enamora.

-¿Qué le enamora de todos estos autores que representan distintas épocas y estilos?

-Lo de menos es el tiempo porque en el arte no tiene importancia, o al menos yo no se lo otorgo, pues me enamora tanto un capitel románico como una joya arquitectónica actual. Yo hablaría de las letras que canto porque soy lo que canto y canto lo que otros, cuando no yo mismo, expresan. Desde mi punto de vista el poeta es una persona excepcional que expresa lo que siente y piensa uno cualquiera, pero lo dice de una forma? ¡ay amigo!... donde está la gracia. La soñada canción del marinero del romance del conde Arnaldos es el paradigma de la fuerza casi mágica que adquiere la palabra poética cuando establece una alianza con la música para convertirse en canción. Esa canción es la que uno busca, ensaya y trata de encontrar?.

-¿Todavía no la ha hallado?

-No porque hay satisfacción en lo que encuentras y al mismo tiempo existe insatisfacción por cantar mejor de lo que has hecho, y hacer algo mejor de lo que has hecho. No obstante, esa frustración es también un motor y un estímulo.

-Y ¿un estímulo es dar a conocer los versos de los poetas que canta a nuevos públicos?

-Y una consecuencia que celebro enormemente. Cuando yo era joven me aficioné a la poesía escuchando a Paco Ibáñez, Serrat o a Joaquín Díaz al que hace el pasado año hicimos un homenaje en ese Teatro Principal de Zamora que es una casa de mi arte. Me gusta mucho tocar en Zamora, de donde son buenos amigos, me apasiona ese Duero, he cantando a unos de sus autores Agustín García Calvo... He ido muchas veces a cantar en la procesión de las Capas (entona un fragmento del Miserere Castellano), pero uno va como un hermano más, como un cofrade más. En el Principal he tenido la suerte de poder presentar muchos de los programas que a lo largo de los más de 30 años de profesión he ido elaborando o componiendo. En él estrené "Emboscados" con el que estuve de gira durante más de tres años, cuando lo reponga me gustaría empezar la andadura en Zamora que siempre me da mucha suerte.