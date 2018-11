Saéz Aguado asegura que la situación del servicio de Oncología se ha "magnificado"

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, valoró que el propio Servicio de Oncología del Hospital de Zamora haya decidido ofrecer consultas por las tardes, después de que la pérdida de uno de los cinco médicos, por el concurso de traslados, obligara a modificar las agendas de los facultativos. Aseguró que no se paralizó ninguna consulta y añadió que se aplazaron algunas revisiones anuales.

Sáez Aguado sostuvo que "en ocasiones" se "utilizan" o se "magnifican" algunas circunstancias, como la que vive el Servicio de Oncología de Zamora, que actualmente cuenta con cuatro oncólogos. Por ello, señaló que se ha dado prioridad a las consultas de los nuevos enfermos y se han aplazado algunas revisiones anuales.

Por ello, señaló que cuando se incorpore el quinto oncólogo se tendrá que revisar de nuevo las agendas y, si fuera necesario, adelantar citas o mantenerlas. Sin embargo, el consejero denunció que esta situación se ha presentado a la sociedad como que se suspendían las consultas de oncología durante dos meses.

Todo ello, explicó el consejero, genera una percepción de "alarma". "No me extraña que no sea así. El problema es que esto no es así", dijo en una comparecencia ante los medios de comunicación.